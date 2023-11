Ergebnis der Platzbegehung Saarbrücken gegen Dresden: Rasen "grundsätzlich bespielbar" Stand: 17.11.2023 14:07 Uhr

Eigentlich soll am Sonntag im Ludwigspark das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden nachgeholt werden. Vor zweieinhalb Wochen wegen des unbespielbaren Rasens abgebrochen, gibt es angesichts der aktuellen Regenmengen erneut Bedenken. Am Freitagmittag hat eine Platzkommission den Rasen begutachtet. Nun steht das Ergebnis fest.

Axel Wagner / Mit Informationen von Sven Roland

In den sozialen Medien machen aktuell Bilder die Runde, die einen mit Folie abgedeckten Rasen im Saarbrücker Ludwigspark zeigen. Auf SR-Anfrage teilte die Stadt als Eigentümerin des Stadions mit, dass der Rasen am Donnerstagmorgen erneut aerifiziert worden sei – genau wie schon vor dem Spiel gegen den FC Bayern München, den die Saarbrücker sensationell aus dem DFB-Pokal geworfen hatten.

Ergebnis der Platzbegehung

Nach der Aerifizierung habe man die kritischen Stellen mit einer Folie geschützt, so Stadt-Pressesprecher Thomas Blug. „In den kommenden Stunden und Tagen wird die Folie nach Bedarf weiter zum Einsatz kommen, um den Regeneintrag möglichst zu reduzieren.“ Es seien Pflegemaßnahmen getroffen worden, um den Zustand des Platzes zu verbessern.

An Freitagmittag hat es nun eine Platzbegehung mit Vertretern des DFB, des FCS und der Landeshauptstadt gegeben. Dabei ist nach Angaben der Stadt vereinbart worden, "einige durchnässte Stellen bis Sonntag weiter zu bearbeiten, um zusätzliche Verbesserungen herbeizuführen".

Rasen "grundsätzlich bespielbar"

Die Beteiligten seien sich einig darin gewesen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen. "Der Einsatz der Folie in Teilen des Platzes war erfolgreich, trotz starken Dauerregens in den zurückliegenden 24 Stunden zeigte sich der Rasen zum Zeitpunkt der Platzbegehung in einem besseren Zustand als vor dem Abdecken." Die Folie werde an den notwendigen Stellen bis Sonntagfrüh vor neuerlichen Regenfällen zum Einsatz kommen.

Heißt: Der Rasen im Ludwigspark sei, Stand jetzt, "grundsätzlich bespielbar". Die finale Entscheidung, ob gespielt werden kann, soll allerdings erst Sonntagmorgen fallen.

Die Partie FCS-Dresden war vor zweieinhalb Wochen wegen heftigen Regens vorzeitig abgebrochen worden und soll am Sonntag nachgeholt werden. Die Rasenanlage, die nur über eine unzureichende Drainage verfügt, war unbespielbar.

Über dieses Thema berichtet die SR 3 Rundschau am 17.11.2023.

Mehr zum Wetter

Anhaltender Regen sorgt für Hochwasser im Saarland Der Regen bleibt dem Saarland und der Großregion auch in den kommenden Tagen erhalten. Bis mindestens Dienstag muss immer wieder mit Niederschlägen gerechnet werden. Das lässt auch die Pegelstände an den Flüssen steigen.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken