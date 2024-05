Regionalliga Südwest Patrick Weihrauch verlängert beim FC Homburg Stand: 10.05.2024 14:16 Uhr

Regionalligist FC Homburg kann auch kommende Saison auf Patrick Weihrauch setzen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler bleibt den Grün-Weißen bis Juni 2025 erhalten.

Erst im August vergangenen Jahres war Patrick Weihrauch von Dynamo Dresden ins Saarland gewechselt. Jetzt steht fest: Der gebürtige Bayer, der aus Gräfelfing bei München stammt, wird dem FC Homburg auch nach dieser Saison treu bleiben. Weihrauch hat seinen Vertrag verlängert, wie auch schon Markus Mendler und Martl Ristl.

Vergangenheit in Dresden

„Ich freue mich, ein weiteres Jahr für den FCH spielen zu dürfen“, sagte Weihrauch selbst zu seinem Verbleib beim Tabellensechsten der Regionalliga Südwest. „Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte weiterhin meinen Teil dazu beitragen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Der 30-Jährige wird bis Juni 2025 beim FCH bleiben. Davor hatte er unter anderem 94 Zweitliga-Einsätze für Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und die Würzburger Kickers bestritten, nach dem Abstieg Dresdens kamen noch 33 Drittliga-Spiele dazu. Außerdem wurde er 2011 mit der U17-Nationalmannschaft Vize-Europameister.

Hoffnung auf mehr Einfluss

In Homburg kommt Weihrauch bislang auf 29 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. „Wir freuen uns, dass wir Patrick für ein weiteres Jahr an uns binden können“, sagte Cheftrainer Danny Schwarz. „Wir hoffen, dass er in Zukunft noch mehr Einfluss auf unser Spiel nehmen wird, damit wir unsere Ziele erreichen können.“

Zuletzt hatte Homburg mit Stürmer Jacob Collmann und Mittelfeldspieler Leon Petö zwei Neuzugänge verpflichtet.

Die nächsten Homburger Spiele

Das nächste Spiel für die Homburger steht am Samstag auswärts beim TSV Steinbach Haiger an. Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Am 18. Mai hat der FCH dann zur gleichen Zeit die Stuttgarter Kickers zu Gast, bevor dann am 25. Mai um 11.45 Uhr das Finale des Saarlandpokals beim 1. FC Saarbrücken ansteht. Dieses Spiel wird von der ARD im Rahmen der siebenstündigen Konferenz „Finaltag der Amateure“ live im Ersten übertragen.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 10.05.2024.

