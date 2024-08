Niederlage im zweiten Gruppenspiel Paralympics für Boccia-Spieler Boris Nicolai beendet Stand: 30.08.2024 15:14 Uhr

Boris Nicolai ist nach einem Krimi im Boccia-Wettbewerb der Paralympischen Spiele von Paris ausgeschieden. Der Saarländer verlor sein zweites Gruppenspiel gegen den Thailänder Pornchok Larpyen und hat damit keine Chance mehr auf den Viertelfinaleinzug.

Bittere Niederlage für Boris Nicolai: Nach 4:0-Führung musste sich der Boccia-Spieler am Freitag noch mit 4:5 dem Thailänder Pornchok Larpyenund geschlagen geben. Nicolai hatte im letzten End mit den letzten beiden Würfen die Chance auf den entscheidenden Punkt zum Sieg, brachte allerdings keine Kugel nah genug ans Ziel.

"Es ist sehr ärgerlich"

"Es war eigentlich ein gutes Spiel insgesamt. Ich habe gut angefangen, habe ihn unter Druck setzen können. Ich hatte die Chance, den Sack zuzumachen. Es ist sehr ärgerlich", sagte Nicolai. Dass er wie schon in Tokio, wo er als erster deutscher Boccia-Teilnehmer Geschichte schrieb, nach der Vorrunde die Heimreise antreten müsse, sei "enorm frustrierend, wenn man so lange auf ein Highlight hinarbeitet und es dann nicht schafft. Ich bin alles andere als glücklich."

Im letzten Gruppenspiel gegen den ebenfalls sieglosen Ägypter Mahmoud Allam geht es am Samstag lediglich noch um Platz drei. "Er wird nochmal zeigen, was er kann", sagte Bundestrainer Tobias Weber: "Wir gucken, dass wir das Mindset wieder auf 100 Prozent bringen."

Raguswaran wahrt Chancen, Nicoleitzik startet Samstag

Am Abend hat die mit einem Sieg und einer Niederlage gestartete Anita Raguswaran noch die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale, ein weiterer Erfolg würde für einen der beiden ersten Plätze reichen.

Die dritte Saar-Athletin, Sprinterin Nicole Nicoleitzik, startet am Samstag in der Klasse T36 über 200m in die Wettkämpfe. Der 100m-Sprint in dieser Klasse ist für den 4. September ab 10.00 Uhr geplant.

Das sind die Saar-Athletinnen und -Athleten

Anita Raguwaran

Sportart: Para-Boccia, Startklasse BC4, Einzel und Pair

Beruf: Assistenzärztin der Radiologie

Geboren: 17.04.1990 in Kilinochchi (Sri Lanka)

Verein: BRS Gersweiler-Otzenhausen

Behinderung: Muskeldystrophie

Boris Nicolai

Sportart: Para-Boccia, Startklasse BC4, Einzel

Beruf: Maschinenbautechniker

Geboren: 03.06.1985 in St. Ingbert

Verein: BRS Gersweiler-Otzenhausen

Behinderung: Muskeldystrophie

Nahm schon an den Paralympics 2021 in Tokio teil

Nicole Nicoleitzik

Sportart: Leichtathletik, Startklasse T36, 100m Sprint und 200m Sprint

Beruf: Angestellte beim Landessportverband Saarland (LSVS)

Geboren: 01.08.1995 in Saarlouis

Verein: TV Püttlingen

Behinderung: Ataxie

Nahm schon an den Paralympics 2016 in Rio und 2021 in Tokio teil

Eine Übersicht über die Startklassen bei den paralympischen Sportarten hat das Bundesinstitut für Sportwissenschaft auf seiner Seite zusammengestellt (PDF).

Über dieses Thema berichten auch die SR-Hörfunknachrichten am 28.06.2024.

Saarländische Paralympics-Teilnehmer offiziell verabschiedet worden Am kommenden Mittwoch starten nach den Olympischen die Paralympischen Spiele in Paris. Dabei gehen auch einige saarländische Athletinnen und Athleten an den Start. Sportminister Jost wünschte ihnen am Dienstagabend viel Erfolg.