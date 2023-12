Haug, Clemens, SVE Nominierungen für Saar-Sportler 2023 stehen fest Stand: 04.12.2023 13:40 Uhr

Wer wird der beste Saar-Sportler bzw. die beste Saar-Sportlerin 2023? Welche Mannschaftsleistung hat in diesem Jahr am meisten überzeugt? Das entscheidet sich am 16. Dezember. Das sind die Nominierten.

Steffen Gaa

Der Verein Saarländische Sportjournalisten hat die Nominierungen für die Wahl der Saar-Sportler 2023 bekannt gegeben. Bei den Frauen fällt die Entscheidung zwischen Triathletin Anne Haug, Para-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik und Para-Skiläuferin Johanna Recktenwald.

Bei den Herren hat die Jury Darts-Spieler Gabriel Clemens, Triathlet Tim Hellwig und Freiwasser-Schwimmen Andreas Waschburger nominiert.

Bei den Teams dürfen der 1. BC Bischmisheim, SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hoffen.

Ehrung am 16. Dezember

Insgesamt werden Preisträger in sieben Kategorien gekürt. Die Ehrung findet am 16. Dezember (19.30 Uhr) in der Gebläsehalle in Neunkirchen statt. Der SR zeigt die Höhepunkte der Gala in der sportarena.

Nicoleitzik sichert sich erneut Bronze bei Para WM Saar-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik feiert ihre zweite Medaille bei den Para Weltmeisterschaften in Paris. Die Sportlerin vom TV Püttlingen gewann am Samstag Bronze über 200 Meter. Dabei stellte sie eine neue persönliche Bestleistung auf.

Gabriel Clemens sorgt für Sensation bei der Darts-WM Darts-Profi Gabriel Clemens ist am Sonntag bei der Weltmeisterschaft ins Halbfinale eingezogen. Der Saarländer gewann im Londoner „Ally Pally“ gegen Gerwyn Price mit 5:1 und sorgte damit für die nächste Sensation.

Waschburger durchquert Ärmelkanal in Weltrekordzeit Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger hat den Ärmelkanal von Dover nach Calais durchquert und dabei den elf Jahre alten Weltrekord geknackt. Vorbereitet hatte sich der 36-Jährige vor allem an der Saarbrücker Sportschule.

SVE sichert sich nach Aufstieg auch Meistertitel Die SV Elversberg hat am Samstag das letzte Saisonspiel auswärts gegen Ingolstadt für sich entschieden. Die Partie endete mit 2:1 für die Gäste. Mit dem Sieg gewinnen die Elversberger damit gleichzeitig auch den Meistertitel der 3. Liga.