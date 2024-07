Auch Drainage und Rasenheizung erneuert Neuer Rasen in Saarbrücker Ludwigspark wird verlegt Stand: 29.07.2024 18:28 Uhr

Im Saarbrücker Ludwigspark hat am Montag die Verlegung des neuen Rasens begonnen. Bereits am Dienstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Seit Juni wurde das Spielfeld im Saarbrücker Stadion runderneuert, nachdem der Platz in der vergangenen Saison mehrfach in schlechtem Zustand und teils unbespielbar war.

Die Arbeiten im Saarbrücker Ludwigspark liegen im Zeitplan – und im Kostenrahmen von 2,2 Millionen Euro. Die Verlegung des neuen Rasens wird voraussichtlich am Dienstag abgeschlossen sein.

Bei der Grundsanierung im Ludwigsparkstadion wurden 45 Zentimeter vom alten Rasenaufbau entfernt und nun neu aufgebaut. Zudem wurden anderthalb Kilometer Drainageleitungen und 27 Kilometer Rohre für eine neue Rasenheizug verlegt. Der neue Rasen stammt aus dem gleichen Anbaufeld in den Niederlanden, wie das neue Geläuf im Dortmunder Stadion.

Alter Rasen stand mehrfach unter Wasser

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigspark hatte im Winter und Frühjahr bundesweit für viel Häme gesorgt. Immer wieder stand der Platz bei Regen unter Wasser – vor allem bei den Spielen des 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal. So musste das Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach kurzfristig verschoben werden.

Erstmals gespielt wird auf dem runderneuerten Platz im Ludwigsparkstadion am 11. August. Dann trifft der 1. FC Saarbrücken im ersten Heimspiel der neuen Drittligasaison auf den SV Sandhausen.

