Knappe 0:1-Niederlage Münster entführt drei Punkte aus Elversberg

Die Erfolgsserie der SV Elversberg ist gerissen. Die Saarländer haben am Samstag gegen Preußen Münster die erste Niederlage seit sieben Wochen kassiert.

Thomas Braun

Die SV Elversberg hat ihr Heimspiel am Samstagmittag gegen Kellerkind Preußen Münster knapp mit 0:1 verloren. Dabei war die SV Elversberg war mit ordentlich Rückenwind in die Partie in der Ursapharm-Arena gestartet. Immerhin war die Steffen-Elf seit sechs Spielen ungeschlagen und zeigte unter anderem am vergangenen Spieltag gegen Aufstiegsaspirant Kaiserslautern eine reife Leistung.

Torlose und chancenarme erste Hälfte

Erwartungsgemäß waren die Saarländer dann auch zunächst die spielbestimmende Mannschaft. In der 17. Minute hatte Muhammed Damar nach einem Steilpass die Führung auf dem Fuß, traf von halbrechts aber nur das Außennetz.

Danach erhöhte die SVE weiter den Druck, fand aber kaum Lücken in der Münsteraner Defensive. Zunehmende Nickligkeiten hinderten zudem den Spielfluss. Richtige Chancen blieben Mangelware.

Zweimal Aluminium und ein Tor

Kurz nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste das erste Ausrufezeichen - der Schuss von Florian Pick aus der zweiten Reihe krachte aber nur an die Latte. Beide Teams zeigten sich nun offensiver, auch die SVE kam zu klareren Torchancen.

In der 69. Minute dann aber der zweite Aluminiumtreffer für die Münsteraner - und unmittelbar darauf die 1:0-Führung. Eine Ecke von rechts segelte fast durch den gesamten Elversberger Strafraum und landete auf dem Fuß von Simon Schreder, der aus drei Metern Entfernung gar nicht mehr daneben schießen konnte.

SVE drückt - aber ohne Erfolg

Nun war Elversberg erst recht gefordert, drängte auf den Ausgleich. In der 83. Minute war der eingewechselte Luca Schnellbacher nah dran, mit vereinten Kräften konnte Münster den Kopfball aus kurzer Distanz aber noch abwehren.

Die SVE drückte weiter, Münster rührte aber regelrecht Beton an und brachte die Führung trotz fünf Minuten Nachspielzeit nach Hause.

Nächste Woche zum Spitzenreiter HSV

Die SVE rutscht in der Tabelle auf den achten Rang ab. Nächste Woche geht es bereits am Freitagabend weiter. Dann muss die Elv beim Tabellenführer Hamburger SV antreten.

Die Spielbilder zur Begegnung zeigt das SR Fernsehen in den Nachrichtensendungen am Sonntag. SVE-Trainer Horst Steffen ist außerdem am Sonntag in der SR sportarena ab 22.15 Uhr zu Gast.

