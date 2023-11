Seidel im Doppel weiter Lohau und Lamsfuß bei Badminton Open raus Stand: 03.11.2023 19:27 Uhr

Bei den Badminton Open in Saarbrücken ist Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim im Mixed-Wettbewerb ausgeschieden. Sie verlor mit ihrem Partner Mark Lamsfuß im Viertelfinale gegen ein Mixed-Team aus Taiwan. Teamkollege Marvin Seidel ist im Doppel aber eine Runde weiter.

Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim ist bei den Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle mit ihrem Partner Mark Lamsfuß im Mixed-Wettbewerb im Viertelfinale ausgeschieden. Die beiden Deutschen unterlagen am Freitagmittag dem taiwanesischen Mixed Ye/Lee in zwei umkämpften Sätzen mit 20:22 und 22:24.

Sieg für Seidel und Lamsfuß

Marvin Seidel vom 1. BC Bischmisheim ist dagegen im Doppel weiter. Er trat im Viertelfinale mit Mark Lamsfuß gegen He/Ren an. Seidel und Lamsfuß besiegten die Chinesen in zwei Sätzen. Die Partie ging mit 23:21 und 21:15 an die beiden Deutschen.

Seidel und Lamsfuß hatten zuvor die Kanadier Dong und Yakura besiegt.

