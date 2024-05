Zurück zu BR Volleys Lebacher Volleyballer Moritz Reichert wieder in der Bundesliga Stand: 14.05.2024 19:47 Uhr

Nach vier Jahren im Ausland kehrt der Lebacher Moritz Reichert zurück – wenn auch nicht ins Saarland. Nach Danzig und Lille wechselt er zur kommenden Saison nach Berlin in die Bundesliga. Zumindest eine Stippvisite "dehemm" gibt's aber trotzdem.

Moritz Reichert ist Saarlands bester Volleyballspieler – und einer der besten deutschen der letzten Jahre. Dass er mit der Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Paris fährt, ist bereits seit Oktober bekannt. Inzwischen steht aber auch fest, dass er einen neuen Verein hat – seinen alten: die Berlin Recycling Volleys.

Vier Jahre im Ausland

Der 29-jährige Lebacher, der 2003 beim TV Lebach anfing und ab 2009 für den TV Bliesen spielte, macht damit wieder in Deutschland Station. 2020 hatte Reichert den Club in Richtung Polnische Plus Liga verlassen und war zu Trefl Gdańsk nach Danzig gewechselt. 2022 ging es dann nach Frankreich zum Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball.

Mit den BR Volleys wurde Reichert schon deutscher Meister und Pokalsieger. Daran will er anknüpfen. „Ich habe bei meinen Stationen im Ausland gemerkt, was für ein toller Verein dort dahinter steckt und auch welche Organisation dahinter steckt. Ich freue mich auf jeden Fall wieder sehr auf die Heimspiele in der Max-Schmeling-Halle, die Spiele in der Champions League.“

Freude auf Spiel in Saarbrücken

Als Vorbereitung auf Olympia will Reichert die Volleyball Nations League nutzen, bei der im Mai und Juni die 16 besten Teams der Welt antreten. Danach folgen dann noch einige Trainingsspiele und -einheiten. „Und dann zum Abschluss, worauf ich mich persönlich besonders freue, noch ein Länderspiel in Saarbrücken gegen Brasilien.“

Dieses Spiel findet am 21. Juli in der Multifunktionshalle am Sportcampus Saar (Hermann-Neuberger-Sportschule) in Saarbrücken statt – für Reichert der letzte Halt vor Paris.

