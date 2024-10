Deutliche 5:1-Klatsche Homburger Erfolgsserie reißt im Spitzenspiel gegen Offenbach Stand: 11.10.2024 21:02 Uhr

Zehn Spiele in Folge war Homburg ungeschlagen - und zunächst sah es im Spitzenspiel am Freitag gegen den Tabellenzweiten Offenbach nach dem nächsten Erfolg aus. Die Wende kam durch eine rote Karte und einen Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit.

Thomas Braun

Der erfolgreichste Sturm der Liga gegen die sicherste Abwehr: Es waren interessante Vorzeichen vor diesem Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest am Freitagabend: Mit einer Serie von zehn Spielen in Folge ohne Niederlage und insgesamt nur neun Gegentreffern gingen die Homburger selbstsicher in die Partie gegen den Tabellenzweiten Kickers Offenbach - mussten am Ende eine herbe 5:1-Klatsche hinnehmen.

Frühe Homburger Führung

Dabei startete für die Homburger alles perfekt: In der 13. Minute brachte David Hummel die Gäste aus dem Saarland in Führung, nachdem kurz zuvor bereits ein Treffer der Gäste wegen eines Offensivfouls aberkannt wurde.

Rote Karte, Elfmeter - und Führungswechsel nach der Pause

Dann aber ein herber Rückschlag für den FCH kurz vor dem Pausenpfiff: Benjamin Kirchhoff sah nach einer Notbremse im Strafraum die rote Karte, Marc Wachs verwandelte den fälligen Strafstoß für die Kickers zum 1:1-Ausgleich.

Unmittelbar nach der Pause dann die nächste kalte Dusche: Nach einer Ecke erzielte Boubacar Barry die 2:1-Führung für die Hausherren.

Homburg stemmte sich zwar gegen die Niederlage - nach dem 3:1 in der 86. Minute durch Stephan Mensah brachen dann aber alle Dämme. Drei Minuten später erhöhte der gerade erst eingewechselte Irwin Pfeiffer auf 4:1, in der 94. Minute setzte Onur Ünlücifci noch den Treffer zum 5:1-Endstand drauf.

Nächstes Spitzenspiel am Freitag gegen Frankfurt

Am kommenden Freitag, 18.10.2024, steht direkt das nächste Spitzenspiel an: Dann kommt der bisherige Tabellenführer FSV Frankfurt ins Waldstadion. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 11.10.2024.

