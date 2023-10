Tore erst in zweiter Halbzeit Homburg schlägt Offenbach zu Hause mit 2:1 Stand: 07.10.2023 15:56 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Südwest hat der FC 08 Homburg sein Heimspiel gewonnen. Die Grün-Weißen besiegten Offenbach mit 2:1. Die Tore fielen erst ab der 70. Minute.

Der FC 08 Homburg hat sein Heimspiel am Samstag gegen die Kickers Offenbach mit 2:1 gewonnen. Erst in den letzten zwanzig Minuten der Partie bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Homburger Waldstadion Tore zu sehen – in der 72. Minute traf Patrick Weihrauch nach einem Freistoß zum 1:0 für die saarländischen Gastgeber.

Die Führung für Homburg war allerdings nur von kurzer Dauer. Offenbachs Stürmer Benjamin Hadzic glich in der 73. Minute zum 1:1 aus. Neun Minuten später legte der FCH dann nach. Felix Weber köpfte die Kugel nach einer Ecke durch Mendler ins gegnerische Tor und besorgte den Grün-Weißen damit nach dem 3:0 gegen Balingen am Dienstag den zweiten Sieg in Folge.

Anschluss an Tabellenspitze gesichert

Der FCH sichert sich damit den Anschluss an die Tabellenspitze – vom aktuellen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers ist das Team um Cheftrainer Danny Schwarz nur noch vier Zähler entfernt. Am kommenden Freitag reisen die Grün-Weißen dann nach Koblenz. Anpfiff der Partie ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 07.10.2023 berichtet.

