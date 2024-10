Dritte Niederlage in Folge Homburg muss sich Freiberg geschlagen geben Stand: 26.10.2024 16:18 Uhr

Gegen einen schwierigen Gastgeber hat der FC Homburg am Samstag sein Auswärtsspiel mit 0:1 verloren. Die Saarländer zeigten gegen den SGV Freiberg eine insgesamt schwache Leistung.

Der FC Homburg hat seine dritte Niederage in Folge hinnehmen müssen. Beim SFV Freiberg mussten sich die Saarländer am Samstagnachmittag mit 0:1 geschlagen geben. Gal Grobelnik hatte in der 36. Minute die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber genutzt und Freiberg in Füh- rung gebracht.

Nächstes Match gegen Spitzenreiter Hoffenheim

Der FCH konnte nichts entscheidend dagegensetzen. Eckbälle für die Homburger blieben oft gefahrlos. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. So konnte Freiberg das 1:0 bis zum Schlusspfiff halten.

Das Team von Trainer Danny Schwarz verharrt mit 20 Zählern auf Tabellenplatz neun. Als nächstes geht es am Samstag, 2. November, ab 14.00 Uhr zuhause gegen Spitzenreiter TSG Hoffenheim II.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio vom 26.10.2024 berichtet.

