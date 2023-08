Regionalliga Südwest Homburg mit Remis gegen Fulda-Lehnerz Stand: 26.08.2023 16:52 Uhr

Zumindest die Niederlagenserie ist durchbrochen: Der FC Homburg hat sich bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein 2:2 erkämpft. Für die Saarländer trafen Angelos Stavridis und Philipp Hoffmann.

Homburg hinterließ bei diesem Auswärtsspiel am Samstag insgesamt einen besseren Eindruck als zuletzt. In der 22. Minute eroberte Fanol Perdedaj den Ball in Mittelfeld und übergab an Philipp Hoffmann, der die Homburger mit 1:0 in Führung brachte.

Fulda ging in Führung

Der Ausgleich folgte eine Viertelstunde später durch Marius Köhl (39.), der einen Eckball verwandeln konnte. Der Homburger Konter folgte zwar unmittelbar, ging jedoch übers Tor hinweg.

Die zweite Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, bis zur 81. Minute: Nach einem Doppelpass kam Fuldas Moritz Dittmann an zwei Homburger Spielern vorbei und sorgte mit einem Schuss ins untere rechte Eck des Homburger Kastens für das 2:1 aus Gastgeber-Sicht.

Ausgleich kurz vor Abpfiff

Doch die Homburger konnten für sich noch ein Unentschieden retten. Nach einem Schuss von Perdedaj landet der Ball bei Angelos Stavridis, der das zweite Homburger Tor klar machte (91.).

An der Tabellenplatzierung ändert das Ergebnis für die Homburger allerdings nichts. Sie bleiben auf dem 16. und damit drittletzten Platz. Das nächste Liga-Spiel steht für sie am Dienstag an. Dann empfängt der FCH zuhause TSV Schott Mainz. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 26.08.2023 berichtet.