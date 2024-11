Knappes 1:0 Homburg feiert Sieg gegen Aufstiegsaspirant Hoffenheim Stand: 02.11.2024 16:08 Uhr

Nachdem Homburg gegen die Spitzenteams der Regionalliga Südwest zuletzt Federn lassen musste, war am Samstag ein weiteres Topteam im Waldstadion zu Gast. Dieses Mal konnten sich die Saarländer aber durchsetzen - wenn auch nur knapp.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Offenbach, Frankfurt und Freiberg war der FC Homburg ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht. Am Samstag war nun Aufstiegsaspirant TSG Hoffenheim II zu Gast - ein Gegner, gegen den der letzte Sieg bereits fünf Jahre zurück lag.

Ob ausgerechnet gegen Hoffenheim die Trendwende gelingen würde ... die Hoffnungen waren überschaubar. "Es wartet ein harter Brocken auf uns", hatte Cheftrainer Danny Schwarz vor dem Spiel gesagt. Diesen harten Brocken meisterten die Homburger am Samstag im heimischen Waldstadion zunächst aber gut - beide Teams ließen in der ersten Spielhälfte wenig zu.

Führungstreffer durch Standardsituation

Der Homburger Führungstreffer fiel in der 61. Minute. Benjamin Kirchhoff verwandelte einen Eckball per Kopf zur 1:0-Führung - kurz nachdem sein Teamkollege Weihrauch nur die Latte getroffen hatte.

Erst Saarlandpokal - dann Tabellenschlusslicht Bahlinger SC

Weiter geht es für Homburg zunächst unter der Woche im Saarlandpokal. Die Homburger müssen am Dienstag beim Verbandsligisten VfL Primstal antreten. In der Liga steht dann die Auswärtspartie am Samstag gegen Abstiegskandidat Bahlinger SC an.

Eine Zusammenfassung des Spiels sehen Sie am 02.11.2024 auch in der sportarena im SR Fernsehen.

