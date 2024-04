Unentschieden gegen RW Essen Dämpfer für Saarbrücker Aufstiegsträume Stand: 24.04.2024 20:52 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken muss im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen. Die Blau-Schwarzen konnten im Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten Rot-Weiß Essen zwar einen frühen Rückstand aufholen. Der eine gewonnene Punkt könnte aber letztlich zu wenig sein.

Von Thomas Braun

Die Ausgangslage war gar nicht so schlecht. Im Saisonfinale hatte es der 1. FC Saarbrücken noch komplett in der eigenen Hand, sich auf einen Relegationsplatz vorzukämpfen. Dafür zählten ab sofort aber nur noch Siege.

Frühe Essener Führung durch Voelcke

Der Abend im Ludwigspark gegen den Tabellennachbarn Rot-Weiß Essen begann aber denkbar schlecht - schon früh musste Saarbrücken einem Rückstand hinterherlaufen. In der 8. Minute war nach einer Ecke ein Schuss aus dem Rückraum zunächst an die Latte gekracht - und von dort vor die Füße von Abwehrspieler Sascha Voelcke, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung verwandelte. Geburtstagskinder Tim Schreiber im Saarbrücker Tor war hier machtlos.

Die Hausherren drängten danach auf den Ausgleich - hatten zunächst auch mehr Spielanteile, etwas Zählbares kam aber nicht dabei heraus. Nach und nach konnte sich Essen aus dem Druck befreien und übernahm nun seinerseits die Spielkontrolle. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Mit Druck aus der Kabine

Noch war nichts entschieden - Saarbrücken musste jetzt aber mehr riskieren und auch mehr Druck aufbauen. Das gelang auch noch dem Seitenwechsel, schon kurz nach dem Wiederanpfiff gab es die Doppelchance für die Saarbrücker. Zunächst scheiterte Uaferro an RWE-Torhüter Golz, per Flanke kam der Ball aber zurück in den Strafraum. Dort stand Zeitz parat, köpfte aber knapp übers Tor.

Aufregung dann in der 62. Minute: RWE-Mittelfeldspieler Müsel bekam den Ball im eigenen Strafraum an den Arm - Schiedsrichter Weller ließ die Partie aber weiterlaufen.

Eingewechselte Joker Naifi und Rabihic stechen

Saarbrücken war jetzt aber dran - schnupperte am Ausgleich, auch befeuert durch die eingewechselten Naifi und Rabihic. Die beiden waren es dann auch, die maßgeblich am Ausgleich in der 69. Minute beteiligt waren. Von der Strafraumgrenze zog Naifi in die Mitte, legte dann auf Rabihic ab, der mit einem satten Flachschuss das 1:1 erzielte.

Saarbrücken warf danach alles nach vorne - am Ende fehlte aber dann doch das letzte Quentchen Glück. Es blieb beim 1:1-Unentschieden

Auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen

Im Aufstiegsrennen der 3. Liga ist der eine Punkt eigentlich zu wenig. Zwar muss der FCS die Hoffnungen noch nicht komplett begraben - rechnerisch ist ein Aufstiegsplatz immer noch erreichbar. Dafür müssen die Saarbrücker aber auch auf Ausrutscher der Konkurrenz im Saisonendspurt hoffen, und sich selbst keine mehr leisten.

Gegen den Halleschen FC am kommenden Samstag ist ein Sieg also Pflicht. Anstoß im Ludwigspark ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema hat auch SR 3 Saarlandwelle am 24.04.2024 in mehreren Einblendungen berichtet.

