Auftakt am Wochenende Fußball-Hallenmasters startet in Jubiläums-Auflage Stand: 27.11.2023 20:41 Uhr

Am Wochenende startet im Saarland zum 30. Mal das Hallenmasters. In ingesamt 42 Qualifikationsturnieren und dem großen Finale in der Saarlandhalle wird die beste Fußball-Hallenmannschaft des Saarlands gesucht.

mit Informationen von Sven Roland

244 Herren-Mannschaften aus dem Saarland nehmen in diesem Jahr am Fußball-Hallenmasters teil. "Am 1. Dezember beginnen die ersten Turniere in Landsweiler und beim SV Bübingen", erklärt Josef Kreis vom Verbandsspielausschuss.

Insgesamt gibt es 42 Turniere - sechs mehr als im vergangenen Jahr. "Die letzten Turniere finden am Wochenende um den 20. und 21. Januar statt", so Kreis weiter. Spätestens dann stehen auch die acht Teilnehmer für das große Finale am 28. Januar in der Saarlandhalle statt.

SV Auersmacher hofft auf Titelverteidigung

Mit dabei ist auch Vorjahressieger SV Auersmacher, der sich Hoffnungen auf die Titelverteidigung macht. "Wir wollen jetzt im ersten Schritt frühzeitig die Qualifikation schaffen", sagt der Auersmacher Kapitän Felix Laufer. "Wenn wir beim Masters dabei sind, ist natürlich das Ziel, das Ding noch einmal zu gewinnen."

Das Jubiläumsmasters der Frauen findet drei Wochen später an der Sportschule statt. Die Hallen-Turnierrunde der Frauen geht bereits in die 20. Auflage.

