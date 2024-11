Insgesamt 40 Quali-Turniere Fußball-Hallenmasters im Saarland startet Stand: 28.11.2024 19:25 Uhr

Am Wochenende starten die ersten Qualifikationsturniere für das Hallenmasters im Saarland. Von den 245 Mannschaften, die in dem Wettbewerb antreten, werden die besten acht dann das große Finale Anfang Februar in der Saarlandhalle bestreiten.

Thomas Braun

Der Spielbetrieb in den saarländischen Fußball-Amateurligen ist in der Winterpause. Stattdessen wird ab sofort in der Halle gezockt: Insgesamt 40 Qualifikationsturniere stehen bis zum 19. Januar beim diesjährigen Hallenmasters an - bereits der 31. Ausgabe dieser Hallenturnier-Runde.

Auftakt ist am Freitag in der Sporthalle Lebach. "Das Volksbanken-Masters ist ein Höhepunkt im Kalender des Saarfußballs. 40 Turniere stehen für sportliche Leidenschaft, Herzschlagmomente und das beeindruckende ehrenamtliche Engagement unserer Vereine", sagte Heribert Ohlmann, Präsident des Saarländischen Fußballverbandes.

Zwei Turniere weniger als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr sind es zwei Turniere weniger: Die Vereine aus Hülzweiler, Merchweiler und Köllerbach richten keine Turniere mehr aus, stattdessen hat die Spvgg Quierschied ein Eintagesturnier neu angemeldet.

Bei den Turnieren werden jeweils unterschiedlich viele Wertungspunkte vergeben. Die acht Teams, die am Ende der Qualifikationsrunde die meisten Punkte gesammelt haben, tragen das große Masters-Finale in der Saarlandhalle am 2. Februar aus. In der vergangenen Saison krönte sich der FV Diefflen zum saarländischen Hallenkönig.

Frauen-Masters startet Mitte Dezember

Mitte Dezember starten dann auch die Frauen in ihre Hallenrunde. Dort stehen bis Anfang Februar dann acht Qualifikationsturniere auf dem Plan. Im vergangenen Jahr setzte sich hier Seriensieger Riegelsberg zum fünften Mal in Folge durch.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 28.11.2024.

Mehr zum Hallenmasters