Verein bedankt sich bei den Fans Freier Eintritt für letztes Heimspiel des FC Homburg Stand: 30.11.2023 10:16 Uhr

Es läuft richtig gut derzeit für den FC Homburg: In der Regionalliga ist man seit neun Spielen ungeschlagen und im DFB-Pokal stehen die Grün-Weißen im Achtelfinale gegen St. Pauli. Für die Unterstützung der Fans will sich der Verein nun mit einer besonderen Aktion bedanken: Alle Stehplätze sind beim letzten Heimspiel des Jahres gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kostenlos.

Nachdem der FC Homburg in den letzten Wochen einige Punkte sammeln konnte und durch den Sieg gegen die Eintracht Frankfurt vorrübergehend die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest erklommen hatte, bedankt sich der Verein nun bei seinen Fans: Der FCH verschenkt für das letzte Liga-Spiel des Jahres gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Tickets.

"Mit dieser einmaligen Aktion möchten wir uns bei unseren FCH-Fans für die tatkräftige Unterstützung in der bisherigen Saison bedanken", so der Verein. "Einen solchen Zuspruch und Begeisterung für die Mannschaft haben wir in den letzten Jahren selten erlebt."

Wie Fans und Sympathisanten an Tickets gelangen

Das Spiel findet am 10. Dezember um 14 Uhr im Homburger Waldstadion statt. Wer zum Spiel kommt, erhält freien Eintritt - es ist nicht unbedingt nötig, sich vorab ein Ticket zu besorgen. Wer dennoch vorab ein Ticket besitzen möchte, kann dieses ab dem 30. November im Ticketshop erhalten.

Wer eine Sitzplatzkarte kauft oder eine Dauerkarte hat, darf eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Hierfür stehen im Online-Ticket-Shop entsprechende Freikarten zur Verfügung.

Zuvor tritt der FCH am 5. Dezember im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC St. Pauli an. Am 15. Dezember veranstaltet der Verein das zweite Weihnachtssingen im Waldstadion.

