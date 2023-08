Letztes Drittel in Unterzahl FCS spielt Unentschieden im Auftaktmatch gegen Ulm Stand: 06.08.2023 15:28 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist beim Auswärtsspiel in Ulm mit einem 1:1-Unentschieden in die Saison gestartet. Nach einem starken Beginn und einer frühen Führung konnte der FCS nicht nachlegen. Die letzten 15 Minuten stand die Mannschaft von Trainer Ziehl nur zu zehnt auf dem Platz.

Für den FCS startete der Auftakt in die neue Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den Drittliga-Neuling SSV Ulm. Der FCS ging als klarer Favorit in das Match. Zum einen, weil die Blau-Schwarzen bereits in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die zweite Bundesliga vorbei geschrammt sind, zum anderen weil der FCS bei den vergangenen Begegnungen mit Ulm öfter als Sieger hervorging.

FCS mit Favoritenrolle

Die erste Saisonpartie startete für die Mannschaft von Rüdiger Ziehl auch stark – bereits in der zweiten Minute fiel das erste Tor. Nach einem Kopfball von Jann zog Kai Brünker aus sechs Metern ab und brachte den FCS in Führung.

Den ersten Abschluss der Ulmer Spatzen gab es erst nach rund 20 Minuten, Allgeier verfehlte das Tor allerdings knapp. Bis dahin zeigte sich Saarbrücken als die klar stärkere Mannschaft, nun schien Ulm auch besser ins Spiel zu finden.

Ausgleich durch Elfmeter

In der 30. Minute entschied der Schiedsrichter gegen Handspiel und damit verbunden gegen einen Elfmeter für Saarbrücken. Zuvor hatte Allgeier bei einer Flanke den Ball scheinbar mit dem Arm berührt. Für den SSV Ulm gab es zehn Minuten später dann aber einen Strafstoß. Johannes Reichert schaffte es allerdings zunächst nicht, ihn zu verwandeln, weil der FCS-Keeper Paterok ihn parierte.

Gegen den folgenden Nachschuss von Reichert war Paterok dann aber machtlos. Trotz starker Bemühungen seitens der Blau-Schwarzen, vor der Pause nochmal in Führung zu gehen, blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Saarbrücken zunächst stärkeres Team

Zurück auf dem Spielfeld dominierte der FCS weiterhin das Spiel. Die Spatzen schafften es kaum, sich gegen die kompakte Spielweise durchzusetzen. In weiten Teilen fand das Match in Richtung des Ulmer Tors statt.

Echte Chancen konnte sich die Mannschaft von Ziehl allerdings auch nicht erarbeiten. In der 66. Minute wagten die Ulmer dann doch einen Vorstoß, wurden aber von den Saarbrückern im letzten Drittel gestoppt.

FCS durch rote Karte in Unterzahl

Sowohl der FCS, als auch der SSV wechselten zwischen der 60. Und 70. Minute mehrere Spieler – die Partie verlor etwas an Spannung. Torgefahr gab es auf keiner der beiden Seiten. In der 75. Minute sah dann aber Luca Kerber rot, nachdem er auf Höhe der Mittellinie von hinten Dennis Chessa umgegrätscht hatte. Das sorgte für mehr Bewegung auf dem Spielfeld.

Saarbrücken – nun in der Unterzahl – machte hinten dicht. Ulm gelangte deutlich öfter in Ballbesitz und erarbeitete sich Chancen. In der 85. Minute ging Ulm beinah in Führung. Nach einem Zuspiel von Chessa kam Risch angerauscht, zog mit viel Kraft ab, verfehlte das Tor dann aber um ein paar Zentimeter.

Mit dem 1:1-Unentschieden ging das Spiel in die offizielle Nachspielzeit von vier Minuten. Bis auf jeweils eine gelbe Karte passierte in der Partie nichts mehr - das Remis ist auch der Endstand.

Heimspiel kommenden Freitag

Nach dem ersten Spiel der Saison 2023/2024 liegt der FCS auf Platz sechs der Tabelle. Kommenden Freitag stehen die Blau-Schwarzen dann zuhause im Ludwigsparkstadion auf dem Platz - Anstoß gegen den Karlsruher SC ist um 18.00 Uhr.

