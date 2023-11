Nach frühem Rückstand FCS kassiert Niederlage gegen Münchner Löwen Stand: 11.11.2023 15:59 Uhr

Erst 30 Minuten Totalausfall - dann kam der 1. FC Saarbrücken zurück und musste sich am Ende doch geschlagen geben: Die Blau-Schwarzen unterlagen am Samstagmittag im Ludwigspark 1860 München mit 2:3.

Thomas Braun

Das Hochgefühl aus dem Sensationserfolg im DFB-Pokal gegen Bayern München ist verflogen. Der 1. FC Saarbrücken ist wieder im derzeit tristen Liga-Alltag angekommen und muss sich langsam mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen.

2:0-Führung nach 16 Minuten

Gleich in der 4. Minute gab es die erste kalte Dusche für Saarbrücken: Von der Strafraumgrenze bediente Fabian Greilinger einen glänzend aufgelegten Morris Schröter, der sich perfekt in Position gebracht hatte und aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten musste.

Kurz darauf wurde es wieder haarig: FCS-Keeper Schreiber verschätzte sich beim Rauslaufen, wurde überlupft - seine Mitspieler mussten in höchster Not klären.

Die Münchner Löwen blieben weiter am Drücker, erspielten sich Chance und Chance und erhöhten folgerichtig in der 16. Minute auf 2:0. Wieder war es Schröter, der im Strafraum mit einer Körpertäuschung sowohl Abwehrspieler Lukas Boeder als auch Keeper Schreiber vernaschte und aus kurzer Distanz verwandelte.

Mit Standards kommt Saarbrücken zurück ins Spiel

Mit dem 2:0-Polster ließen es die Löwen etwas ruhiger angehen - Saarbrücken kam besser ins Spiel. Der Anschlusstreffer fiel in der 39. Minute durch eine Standardsituation: Gaus flankte einen Strafstoß von halblinks in den Strafraum - dort stand FCS-Kapitän Manuel Zeitz goldrichtig und traf zum 1:2 aus Saarbrücker Sicht.

Das Momentum war nun auf Seite der Gastgeber: Nur eine Minute später hätte Rabihic den Ausgleich auf dem Fuß - sein Schuss wurde aber an den Innenpfosten abgefälscht. Zwei Minuten später hatte Amine Naifi mehr Glück. Ein kurzer Dreher im Strafraum nach einem Eckball - und es stand 2:2.

Waren zuvor die Hausherren unter Druck, kamen nun die Gäste ins Schwimmen und retteten das Unentschieden gerade so in die Halbzeitpause.

Ausgeglichene Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel war die Partie zunächst ausgeglichen. Beide Teams scheuten allzu großes Risiko. Es dauerte bis zur 59. Minute, bis die nächste Großchance zu Buche stand. Gaus zog aber knapp übers Tor und verpasste so die Chance, das Spiel komplett zu drehen.

In der 78. Minute tanzte sich Naifi durch den Gästestrafraum, ließ zwei Gegner stehen, scheiterte dann aber an 1860-Keeper Richter.

Erneuter Rückstand in der 82. Minute

Stattdessen waren die Gäste wieder am Zug: In der 82. Minute traf Niklas Lang nach einem Eckstoß zur erneuten Führung für 1860.

Saarbrücken warf nun alles nach vorne - letztlich aber ohne Erfolg. Mit der Niederlage sind die Saarbrücker nun im fünften Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

Erst Herrensohr Saarlandpokal – dann Dresden

Für den FCS steht jetzt zunächst der Saarlandpokal an - am Mittwoch wartet der TuS Herrensohr. Und am Sonntag kommt dann Spitzenreiter Dynamo Dresden in den Ludwigspark, um das vor zwei Wochen abgebrochene Spiel nachzuholen.

