Sieg gegen Frankfurt II FC Homburg vorübergehend Tabellenführer

Das 2:0 gegen Eintracht Frankfurt II bedeutet für den FC Homburg vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest. Der Sieg zu Hause am Samstag war ungefährdet.

In der Regionalliga Südwest hat der FC Homburg am Samstag zuhause gegen Eintracht Frankfurt II gespielt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Benjamin Kirchhoff die Hausherren in der Nachspielzeit der 1. Hälfte mit seinem Treffer mit 1:0 in Führung.

Und schon kurz nach der Pause erhöhte Phil Harres (48.) auf 2:0 für Homburg. Der FCH ist dank einer besseren Tordifferenz deshalb aktuell vor den Stuttgarter Kickers. Die Stuttgarter können aber am Sonntag durch einen Punktgewinn gegen Koblenz an Homburg wieder vorbeiziehen.

