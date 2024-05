Heimspiel ohne Punkte FC Homburg unterliegt Mainz 05 II mit 1:2 Stand: 05.05.2024 16:51 Uhr

Der FC Homburg muss in der Regionalliga Südwest eine weitere Niederlage einstecken. Gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 verloren die Saarländer mit 1:2.

Nach dem 1:2 gegen Hessen Kassel hat der FC Homburg erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Grün-Weißen verloren ihr vorletztes Heimspiel der Saison gegen den FSV Mainz 05 II mit 1:2.

Beide Teams mit Chance auf Führung

In der ersten Hälfte spielte sich die Partie weitgehend im Mittelfeld ab. Beide Teams hatten Chancen zur Führung - durch Phil Harres bei Homburg beziehungsweise durch Marco Richter auf Mainzer Seite.

In der 68. Minute brachte Richter die Mainzer in Front. David Mamutovic erhöhte in der 80. Spielminute auf 2:0 für die Gäste. Kurz darauf erzielte Angelos Stavridis in der 83. Minute den Anschlusstreffer für den FCH.

Nächstes Spiel gegen TSV Steinbach Haiger

Anschließend warf Homburg alles nach vorne, das 2:2 gelang aber nicht mehr. Keine Punkte für den FC Homburg, der damit auf Platz sechs in der Tabelle bleibt. Kommenden Samstag ist das Team von Danny Schwarz dann auswärts beim TSV Steinbach Haiger zu Gast. Anpfiff des Spiels ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 05.05.2024 berichtet.

