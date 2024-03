Saisonziel: Aufstieg FC Homburg reicht Lizenzantrag für 3. Liga ein Stand: 01.03.2024 15:32 Uhr

Der FC Homburg will den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Vorsorglich hat der Verein schon einmal den Lizenzantrag für die kommende Spielzeit eingereicht.

Nach einer dreimonatigen Winterpause startet der FC Homburg am Samstag in die restliche Saison - und das mit ambitionierten Zielen: Die Saarländer sind entschlossen, den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Dafür hat der Verein jetzt nach eigenen Angaben auch fristgerecht den Lizenzantrag für die kommende Spielzeit beim DFB eingereicht.

"Alle am Lizenzierungsprozess Beteiligten – dazu zählen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FCH-Geschäftsstelle, der Urania Steuerberatung und der Ernst&Young Wirtschaftsprüfung – haben unter höchstem Zeitdruck einen tollen Job gemacht", sagt der FCH-Schatzmeister Hans-Joachim Burgardt zum Lizenzantrag. "Damit reichen wir jetzt den Stab an die jungen Männer auf dem grünen Rasen weiter."

Kaum Luft für Patzer

Ob der Aufstieg gelingt, liegt jetzt also in der Hand der Spieler. Momentan steht das Team auf dem dritten Tabellenplatz, mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers.

Patzer darf sich die Mannschaft in den kommenden 13 Spielen kaum noch erlauben. Der erste Gegner auf dem weiteren Weg in Richtung Aufstieg wird am Samstag Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz sein.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 01.03.2024.

Mehr zum FC Homburg:

FC Homburg startet nach Winterpause in Mainz Nach fast drei Monaten Winterpause startet der FC 08 Homburg am Samstag endlich wieder in die Regionalliga. Nach einer kräftezehrenden Hinrunde wollen die Saarländer alles versuchen, um den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Der Gegner: Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz.

FC Homburg verlängert Vertrag mit Cheftrainer Danny Schwarz Cheftrainer Danny Schwarz wird auch in den kommenden beiden Jahren beim Regionalligisten FC Homburg an der Seitenlinie stehen. Der Verein verlängerte seinen Vertrag bis 2026. Auch Co-Trainer Benjamin Schwarz bleibt beim FCH.