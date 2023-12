Niederlage vor heimischer Kulisse FC Homburg muss Tabellenführung wieder abgeben Stand: 10.12.2023 16:01 Uhr

Der FC Homburg hat sein letztes Spiel des Jahres - und damit auch die Tabellenführung der Regionalliga Südwest - verloren. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gab es zuhause ein 0:2.

Die letzte Niederlage in der Liga lag lange zurück: Zehn Liga-Spiele in Folge waren die Homburger ungeschlagen - was ihnen letztlich auch die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest eingebracht hatte. Im letzten Spiel des Jahres im Homburger Waldstadion sollte die Serie fortgessetzt worden - doch nach der Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC St. Pauli unter der Woche schien am Sonntag irgendwie die Luft raus.

Frühe Führung der Gäste

Den besseren Start erwischten dann auch die Gäste: Bereits in der dritten Spielminute brachte Marius Köhl die SG Barockstadt in Front. Die Homburger hatten zunächst ihre Schwierigkeiten, fanden aber immer besser ins Spiel. Der Ausgleich gelang ihnen dennoch nicht. Mit einem Spielstand von 0:1 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Matheus De Moura baut Führung aus

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Grün-Weißen schwer und fanden nicht ins Spiel. In der 85. Spielminute war es dann Matheus De Moura, der die Gäste-Führung weiter ausbaute und gleichzeitig den Schlusspunkt markierte. Die Partie im Homburger Waldstadion endete am Sonntag mit 0:2.

Nach der Winterpause Spiel bei Mainz

Damit müssen die Saarländer auch die Tabellenführung vorerst wieder abgeben - Hommburg liegt nun zwei Punkte hinter Hoffenheim. Nach der Winterpause steht für den FC Homburg dann das erste Auswärtsspiel auf dem Plan. Die Grün-Weißen müssen am 2. März kommenden Jahres beim TSV Schott Mainz antreten.

