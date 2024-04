Sieg im Homburger Waldstadion FC Homburg gewinnt zu Hause gegen Balingen Stand: 07.04.2024 15:59 Uhr

Der FC Homburg hat sein Heimspiel gegen die TSG Balingen gewonnen. Die Grün-Weißen siegten am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 2:1.

Zum Abschluss der englischen Woche hat der FC Homburg am Sonntag die TSG Balingen empfangen. Nach einer 1:2-Last-Minute-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart II sowie einer 0:2-Auswärtsniederlage beim FC-Astoria Walldorf mussten sich die Grün-Weißen am Mittwochabend auch noch dem SGV Freiberg geschlagen geben. Gegen Balingen sollten also endlich wieder drei Punkte her.

Die Partie begann ausgeglichen, Torchancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Doch der FC Homburg blieb dran – und wurde belohnt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es Phil Harres (45.), der die Grün-Weißen in Front brachte. Mit der Homburger Führung ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Gegentreffer kurz vor Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel fackelte der FCH nicht lange und baute durch einen weiteren Treffer von Harres in der 48. Spielminute seine Führung weiter aus.

Doch die Gäste blieben dran: In der 89. Spielminute sorgte Lukas Ramser für den Anschlusstreffer und markierte damit auch den Schlusspunkt. Die Partie im Homburger Waldstadion endete mit einem 2:1-Sieg der Homburger.

Auswärtsspiel bei den Kickers Offenbach

Die nächste Chance zu punkten bekommt der FC Homburg am kommenden Freitag. Dann reisen die Grün-Weißen zu den Kickers Offenbach. Die Partie beginnt um 19.00 Uhr

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 07.04.2024 berichtet.

Mehr zum FC Homburg

FC Homburg verliert 0:3 gegen Freiberg Der FC Homburg wollte die letzten zwei Niederlagen in Folge hinter sich lassen. Das gelang dem FCH gegen die SGV Freiberg allerdings nicht. Die Homburger mussten sich mit 0:3 geschlagen geben.

Weiterer Rückschlag für FC Homburg im Aufstiegsrennen Der FC Homburg kehrt mit leeren Händen aus Walldorf zurück. Feierten die Saarländer im Hinspiel noch einen überzeugenden 5:0-Erfolg, gab es am Donnerstag bei der Astoria eine 0:2-Niederlage. Damit rücken auch die Aufstiegsträume in immer weitere Ferne.