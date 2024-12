Heimniederlage FC Homburg feiert 4:0-Sieg gegen FSV Mainz II Stand: 08.12.2024 15:59 Uhr

In der Regionalliga Südwest hat der FC Homburg am Sonntag zuhause gepunktet. Die Grün-Weißen besiegten den 1. FSV Mainz 05 II mit 4:0.

Anfang der Woche hatte der FC Homburg sich von Cheftrainer Danny Schwarz getrennt. Das Spiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 war das erste, das unter der vorläufigen Leitung der beiden bisherigen Co-Trainer Benjamin Schwarz und Sven Sökler stand.

Vier Treffer in der zweiten Hälfte

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie erst zu Beginn der zweiten Hälfte richtig an Fahrt auf.

In der 65. Minute verwandelte Benjamin Kirchhoff einen Eckball per Kopf zum 1:0 für den FCH. Schon kurze Zeit später legte Michael Heilig nach: Nach 69. Minuten hieß es 2:0 für die Homburger.

In der 81. Minute traf dann Patrick Weihrauch für die Grün-Weißen. In der Nachspielzeit (92. Minute) setzte Kapitän Mart Ristl den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

Zuletzt mehrere Niederlagen

Nach der Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers und zuvor gegen Eintracht Trier konnten die Grün-Weißen somit endlich wieder Punkte sammeln.

Aktuell muss sich der FCH mit Tabellenplatz zehn zufriedengeben, damit hinkt er den eigenen Ansprüchen und Erwartungen der Fans weiter deutlich hinterher. Eigentlich will der FC Homburg in dieser Saison endlich den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.



Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 08.12.2024 berichtet.

