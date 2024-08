Gegen Eintracht Frankfurt II FC Homburg fährt ersten Saisonsieg ein Stand: 23.08.2024 21:00 Uhr

Der FC Homburg hat sich am Freitag drei Punkte gesichert. Bei Gastgeber Eintracht Frankfurt II gewannen die Grün-Weißen mit 1:0.

Bislang hat der FC Homburg in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren können. Das sollte sich am Freitag ändern. Im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt sollten endlich die ersehnten drei Punkte her.

In der 40. Minute war es dann Mart Ristl der die Grün-Weißen in Führung brachte. mit der 1:0-Führung für die Homburger ging es dann auch in die Kabinen.

Torlose zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte konnten die Homburger ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen. Die Frankfurter hatten aber auch nichts entgegenzusetzen. Die Partie endete somit für die Grün-Weißen mit dem ersten Sieg in dieser Saison.

Für den FC Homburg geht es am Freitag gegen den SC Freiburg II weiter. Die Partie im Homburger Waldstadion beginnt um 19.00 Uhr.

Knichel wechselt nach Eppelborn

Bei seinen Spielen wird das Team künftig auf Torwart Niklas Knichel verzichten müsen. Wie der Verein mitteilte, werde der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 23-Jährige werde demnach in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum FV Eppelborn wechseln.

Knichel hat seit der C-Jugend für Homburg gespielt, seit 2019 unter Profivertrag. In der Zeit verbuchte er vier Einsätze in der Regionalliga Südwest und einen Einsatz im Saarlandpokal. Vor allem stand er für die Homburger U23 in der Schröder-Liga Saar im Tor.

In der Zukunft wird Knichel aber weiterhin als Jugendtrainer für den FCH tätig bleiben und die U16 trainieren.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 23.08.204 berichtet.

