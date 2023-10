Nominiert für DFB-Kader Ex-FCS-Stürmer Kevin Behrens jetzt Nationalspieler Stand: 06.10.2023 12:07 Uhr

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Freitag den Kader der Fußball-Nationalmannschaft für die Test-Länderspiele gegen die USA und Mexiko benannt. Mit an Bord: Kevin Behrens, der vor einigen Jahren noch für den 1. FC Saarbrücken stürmte.

Kai Forst

Was für eine Entwicklung: Von 2016 bis 2018 kickte Kevin Behrens noch für den 1. FC Saarbrücken in der Regionalliga Südwest. Über den SV Sandhausen landete der inzwischen 32-Jährige beim Bundesligisten Union Berlin. Nun der nächste Schritt: Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Behrens für die anstehende USA-Reise der Nationalmannschaft in den Kader berufen. Der Stürmer sei mit 32 Jahren zwar schon "ein bisschen älter". Aber man habe "noch einen kopfballstarken Stürmer" im Kader haben wollen, der "in der Box präsent" sei, so Nagelsmann.

Knipsen für Union

Behrens fühlt sich derzeit richtig wohl bei Union Berlin. In der vergangenen Saison erzielte er acht Saisontore. In der laufenden Saison knipste der kopfballstarke Stürmer in sechs Spielen bereits vier Mal - davon ein Dreierpack im ersten Spiel gegen Mainz 05. Auch im DFB-Pokal traf Behrens beim 4:0 gegen Walldorf. In der Champions League blieb der 32-Jährige bisher noch ohne Treffer.

Auch Hummels im Kader

Neben Behrens nimmt Nagelsmann mit Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Chris Führich (VfB Stuttgart) zwei weitere Neulinge mit in die USA zu den Testspielen gegen die USA am 14. Oktober und gegen Mexiko am 18. Oktober. Daneben holte der Bundestrainer Routinier Mats Hummels zurück ins Nationalteam. Hummels kam im DFB-Team zuletzt beim EM-Aus 2021 im Achtelfinale gegen England zum Einsatz.

