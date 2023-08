Sechster Platz bei Mannschaftsverfolgung Enttäuschung für deutsches Vierer-Team um Saarländerin Lisa Klein bei Rad-WM Stand: 04.08.2023 15:10 Uhr

Am Donnerstag hat Olympia-Siegerin Lisa Klein aus Lauterbach erst den Einzug ins Einzel-Finale knapp verpasst. Nun hat sie am Freitag den nächsten Rückschlag bei der Rad-WM in Glasgow einstecken müssen: In der Mannschaftsverfolgung mit dem Bahnradvierer landete sie mit ihrem Team nur auf dem sechsten Platz.

Lisa Klein aus Lauterbach steht bei der WM in Glasgow mit dem deutschen Frauen-Team in der zweiten Runde der Mannschaftsverfolgung. Das im Vergleich zum Olympiasieg in Tokio personell veränderte Team mit Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch fuhr in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung am Freitag in 4:15,035 Minuten nur auf den sechsten Platz.

Damit waren sie 4,7 Sekunden langsamer als das Team aus Großbritannien. Die Britinnen fuhren in 4:10,333 Minuten die schnellste Zeit vor Neuseeland und den USA. Die Französinnen wurden Vierte.

Maximal noch Einzug ins kleine Finale

Der Bahnradvierer um Klein tritt in der nächsten Runde am Samstag gegen Australien an. Dabei ist maximal noch der Einzug ins kleine Finale möglich. Die Australierinnen waren in der Qualifikation etwa sieben Zehntelsekunden langsamer als die Deutschen.

Den Einzug ins Finale in der Einerverfolgung auf der Bahn hat Klein am Donnerstag ebenso verpasst, wenn auch knapp.

