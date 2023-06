Spielplan steht Elversberg startet in Hannover in 2. Bundesliga Stand: 30.06.2023 11:41 Uhr

Der Spielplan für die 2. Fußball-Bundesliga steht fest: Aufsteiger und Liganeuling SV Elversberg startet Ende Juli gegen Hannover 96 in die neue Saison. Mitte August kommt es dann zum ersten Zweitliga-Derby für die Saarländer.

Der frisch gebackene Aufsteiger SV Elversberg startet mit einem Auswärtsspiel in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Am Wochenende 29./30. Juli muss das Team von Cheftrainer Horst Steffen nach Niedersachsen reisen. Gegner ist Hannover 96.

Derby gegen Kaiserslautern

In der Woche darauf steht dann das erste Heimspiel für die Saarländer gegen Hansa Rostock an. Am Wochenende vom 18. bis 20. August kommt es dann zum ersten Zweitliga-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dazwischen, am 12. August, wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen. Dort trifft Elversberg auf Bundesligist Mainz 05.

HSV im September in Elversberg

Ein echtes Zweitliga-Highlight erwartet die Fans der SV Elversberg am Wochenende vom 15. bis 17. September: Dann ist der Hamburger SV zu Gast an der Kaiserlinde.

