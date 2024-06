Gruppe A Schweiz feiert EM-Auftaktsieg gegen Ungarn Stand: 15.06.2024 17:14 Uhr

Nach der deutschen Nationalmannschaft ist auch die Schweiz in der Vorrunden-Gruppe A mit einem Sieg in die EM gestartet. Die Eidgenossen setzten sich in Köln mit 3:1 (2:0) gegen Ungarn durch.

Kwadwo Duah (14.), Michel Aebischer (44.) und Breel Embolo (90.+2) waren am Samstag (15.06.2024) die Torschützen für das Team von Trainer Murat Yakin, für Ungarn traf Barnabás Varga (66.). Die Schweiz war lange Zeit klar dominierend, erst nach dem Anschlusstreffer kamen die Magyaren besser ins Spiel - konnten aber am verdienten Sieg der "Nati" nicht mehr rütteln.

Startformationen mit sieben Bundesliga-Profis

Die Trainer Marco Rossi und Yakin schickten insgesamt sieben Bundesliga-Profis von Beginn an auf den Platz. Bei den Ungarn waren dies die beiden Leipziger Peter Gulacsi und Willi Orban, Andras Schäfer von Union Berlin sowie der Freiburger Roland Sallai. Bei den Eidgenossen starteten Silvan Widmer (Mainz), Ruben Vargas (Augsburg) und Granit Xhaka (Leverkusen).

Schweiz belohnt sich durch Duah früh

Die Schweiz hatte vom Anpfiff weg mehr Ballbesitz und knackte nach einer knappen Viertelstunde erstmals den ungarischen Abwehrriegel: Aebischer bediente in der 14. Minute mit einem Steilpass Richtung Elfmeterpunkt Angreifer Duah, der zum 1:0 einschob - die Bilder des VAR zeigten deutlich, dass der Ex-Nürnberger nicht aus dem Abseits gestartet war.

Wenig später hatte Vargas das 2:0 für die Eidgenossen auf dem Fuß: Nach einem Missverständnis zwischen Attila Szalai und Milos Kerkez war der 25-Jährige frei durch, scheiterte jedoch am großartig reagierenden Gulacsi (19.).

Aebischer erhöht sehenswert

Die Ungarn enttäuschten in Hälfte eins auf ganzer Linie und kassierten noch vor dem Pausenpfiff das zweite Gegentor: Aebischer durfte sich am Strafraumrand den Ball in Ruhe zurechtlegen und schlenzte ihn sehenswert zum 2:0 ins Netz (45.). Ungarische Torannäherungen gab es im ersten Durchgang hingegen kaum: Dominik Szoboszlai schoss aus der Distanz weit drüber (8.), Orbans missglückter Kopfball war eine leichte Beute für Yann Sommer (41.).

Ungarns Varga macht es wieder spannend

Sein ungarisches Gegenüber Gulacsi war kurz nach Wiederbeginn schon wieder gefordert: Der 34-Jährige verhinderte mit einer starken Parade den zweiten Treffer von Duah (47.). Auch Vargas scheiterte am ungarischen Keeper (53.).

Aber mit zunehmender Spieldauer wurden die Ungarn gefährlicher: Der eingewechselte Varga köpfte zunächst noch deutlich am Tor vorbei (63.), machte es aber kurz darauf deutlich besser: Nach einer butterweichen Flanke von Szoboszlai setzte er sich robust gegen Aebischer durch und erzielte per Kopf den Anschlusstreffer (66.).

Embolo lässt die Schweiz jubeln

Nun war Feuer in der Partie, es ging hin und her: Dan Ndoye (71.) und Fabian Schär (72.) hatten Chancen zum dritten Schweizer Tor, auf der Gegenseite verhinderte Sommer gegen Sallai den möglichen ungarischen Ausgleich (73.). Die Eidgenossen, die mehr als eine Stunde lang klar besser waren, wackelten nun plötzlich, doch die ungarischen Offensivaktionen blieben zu ungestüm. In der Nachspielzeit machte Embolo dann mit dem 3:1 alles klar.

Die Ungarn sind am Mittwoch (19.06.2024) um 18 Uhr in Stuttgart der nächste Gegner der deutschen Mannschaft (Live-Ticker und Stream bei sportschau.de), die Schweiz trifft drei Stunden später in Köln auf Schottland.