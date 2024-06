Wir sind gespannt, ob zum einen Jamal Musiala und Florian Wirtz wieder wirbeln und zaubern, ob Neu-Entdeckung Maxi Mittelstädt in "seinem" Stadion wieder stark verteidigt und natürlich auch, ob das Mittelfeld mit Kapitän Ilkay Gündogan, mit Toni Kroos und Robert Andrich wieder so gut harmoniert.

Schiedsrichter ist der Niederländer Danny Makkelie. Bei der WM 2022 leitete er das zweite Gruppenspiel gegen Spanien (1:1) und war in einer intensiven Partie im Verbund mit seinem Gespann ein guter wie besonnener Spielleiter. Neben dieser Partie leitete Makkelie bei der letzten EM das Halbfinale England gegen Dänemark. Dabei stand er wegen seines zu harten Elfmeters zum entscheidenden 2:1 für England in der Verlängerung schwer in der Kritik: Raheem Sterling tauchte nach einem minimalen Kontakt ab, alle Experten waren sich einig, dass der Pfiff falsch war.

Nachdem Ungarn zwischenzeitlich 14 Spiele in Folge ungeschlagen blieb (unter anderem in der ganzen EM-Qualifikation), gab es in zwei der letzten drei Partien eine Niederlage: 1:2 im EM-Vorbereitungsspiel in Irland und nun zum Turnierstart gegen die Schweiz (1:3).