45. Michel Aebischer Schweiz Tooor mit Links für Schweiz, 0:2 durch Michel Aebischer

44. Tor für die Schweiz durch Aebischer!

41. Yakin sollte in der gleich beginnenden Pause allerdings mal bei seinen Abwehrspielern nachfragen, warum Orban nach dem Standard so frei zum Kopfball kommen konnte. Da fehlte es an Zuordnung und Abstimmung. Und: Noch führt die "Nati" trotz drückender Überlegenheit nur mit 1:0.

41. Da war eindeutig mehr drin für Ungarn. Doch Orbans missglückter Kopfball aus wenigen Metern ist sinnbildlich für ihren schwachen Auftritt.

38. Erste Chance für Ungarn: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Szoboszlai kommt Orban frei zum Abschluss. Doch sein Kopfball ist kein Problem für Sommer.

37. Jetzt mal Ungarn mit dem Versuch eines geordneten Spielaufbaus. Die Betonung liegt hier allerdings auf "Versuch". Denn der Angriff verpufft ergebnislos.

36. Die Schweiz könnte, nein müsste, eigentlich höher führen, wenn sie gegen passive Ungarn mit mehr Entschlossenheit im Strafraum zu Werke gehen würde. Fußballerisch sind die Eidgenossen klar überlegen.

35. Torschütze Duah verspringt nach einem schönen Angriff im Strafraum der Ball. Ungarn kann klären.

32. Auch der Schweiz sind aktuell Präzision und Tempo etwas abhanden gekommen. Allerdings hat die Yakin-Elf das Geschehen dennoch weiter fest im Griff.

32. Nun ein Freistoß für Ungarn aus dem Halbfeld. Aber auch dieser Standard ist völlig ungefährlich und eine leichte Beute für Goalie Sommer.

30. Zumindest hat sich Ungarn nun einmal etwas aus der Deckung gewagt. Auch wenn der Angriff ergebnislos verpuffte, war es ein offensiver Anfang der bis dahin im Angriff nicht stattfindenden Magyaren.

29. Nun einmal ein Einwurf für die Ungarn am Schweizer Strafraum. Doch auch dieser führt zu keiner Chance. Auch die nachfolgende Ecke kann die "Nati" problemlos klären.

27. Die Schweiz will gegen irgendwie gehemmt wirkende Ungarn das 2:0 und macht weiter Druck.

26. Schäfer will jetzt mal ein Zeichen setzen und bringt Vargas mit einer Grätsche in Höhe der Mittellinie zu Fall. Schiedsrichter Vincic belässt es bei einer mündlichen Verwarnung für den Ungarn.

24. Gerade einmal 33 Prozent Ballbesitz hatten die Ungarn in den ersten 25 Minuten. Auch jetzt schauen sie wieder zu, wie sich die Schweizer in Höhe der Mittellinie den Ball zuspielen.

23. Vielleicht gibt es ja jetzt mal etwas Entlastung für die Magyaren. Sie haben einen Einwurf in der Hälfte der Schweiz, den die Eidgenossen aber rasch klären können.

21. Ungarn kann den Spielaufbau der Schweiz bis dato überhaupt nicht stören. Viel zu halbherzig geht die Rossi-Elf zu Werke.

20. Den Standard boxt Gulacsi aus der Gefahrenzone. Aber die Schweiz ist weiter in Ballbesitz.

20. Es gibt Eckstoß für die Schweiz.

19. Fast das 2:0 für die Schweiz: Vargas ist frei durch, scheitert aber am prächtig reagierenden Gulacsi.

18. Torschütze Duah - von 2022 bis 2023 Lohnempfänger beim 1. FC Nürnberg - erzielte übrigens mit seinem dritten Ballkontakt sein erstes EM-Tor.

16. Die Schweiz versucht, sofort nachzusetzen und hat sich schon wieder in Ungarns Hälfte festgesetzt.

14. Kwadwo Duah Schweiz Tooor mit Links für Schweiz, 0:1 durch Kwadwo Duah

13. Ein toll herausgespielter Treffer der Schweiz: Aebischer spielt einen perfekten Steilpass in die Gasse zu Duah, der den herausstürzenden Gulacsi mit einem Flachschuss bezwingt.

12. Und die Auswertung der Bilder hat ergeben: kein Abseits! Die Schweiz führt mit 1:0.

11. Der Ball liegt in Ungarns Tor, doch dem Treffer von Duah wird die Anerkennung verwehrt. Zumindest vorerst. Das Tor wird gescheckt.

9. Dieser Konter war eine Blaupause der erfolgreichen EM-Quali der Ungarn. Ihre kompakte Defensive und ihr ausgezeichnetes Umschaltspiel war der Schlüssel zum Erfolg.

8. Ballverlust von der Schweiz und Konter der Ungarn. Sallai schließt aus knapp 20 Metern ab - erste Bewährungsprobe für das Fangnetz.

6. Einwurf für die Schweiz in der eigenen Hälfte. Die Ungarn sind etwas aufgerückt.

6. Die Stimmung auf den Rängen ist prächtig. Die Anhänger beider Teams liefern sich ein lautstarkes Gesangsduell.

5. Ungarn hat sich in die eigene Hälfte zurückgezogen und überlässt der Schweiz den Spielaufbau. Das war zu erwarten - das wird die Aufgabe für die Eidgenossen schwer machen.

5. Silvan Widmer Schweiz Gelbe Karte für Silvan Widmer (Schweiz)

3. Der Schweizer Widmer sieht nach nicht einmal fünf Minuten bereits die Gelbe Karte. Sein Einsteigen von hinten gegen Kerkez befand Referee Vincic als verwarnungswürdig.

2. Es ist schon zu erkennen, dass die Schweiz bemüht ist, Ungarns Defensiv-Riegel durch schnelles, direktes Spiel zu knacken.

1. Erste Chance für die Schweiz: Aebischer kommt im Strafraum zum Abschluss, wird aber noch geblockt. Der Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, Aebischer stand knapp im Abseits.

1. Spielbeginn

Erster Freistoß für die Ungarn aus der eigenen Hälfte.

Ungarn hat angestoßen.

Die Schweiz läuft ganz in rot auf, Ungarn kämpft in weißen Trikots und Hosen um den Sieg in seinem Auftaktspiel bei der EM in Deutschland.

Die Kapitäne Xhaka (Schweiz) und Szoboszlai schreiten zur Seitenwahl.

Noch kurz zu den äußeren Bedingungen: Bei 20 Grad und leicht bewölktem Himmel sollte sich prima Fußball spielen lassen.

Nun erklingt die Hymne Ungarns.

Die Nationalhymne der Schweiz wird abgespielt.

Die Mannschaften betreten unter dem Jubel der Zuschauer den Platz.

Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Slavko Vincic. Der 44-jährige Slowene ist bereits seit 2010 FIFA-Referee und war unter anderem auch bei der Winter-WM 2022 in Katar im Einsatz.

Beiden Teams ist heute die lautstarke Unterstützung ihrer Fans gewiss. Der Schweizer Verband rechnet mit bis zu 15.000 Anhängern der "Nati" im Kölner Stadion. Auch die Ungarn werden von mindestens 11.000 Schlachtenbummlern aus der Heimat unterstützt. Es ist also alles angerichtet für ein - hoffentlich friedliches - Fußball-Fest.

Der 23-Jährige ist sich seiner Rolle bewusst. "Ich versuche, auf alles aufzupassen: Ich versuche, ein Vorbild zu sein und mit allem, was ein Spieler braucht, zu helfen. Aber wir sind alle füreinander da", sagte Szoboszlai.

Bei den Magyaren sind alle Augen auf Dominik Szoboszlai gerichtet. Im eher defensiv angelegten Spiel Ungarns wird sehr viel auf den Edeltechniker vom FC Liverpool ankommen, auf seine Torgefahr, seine Energie, sein Durchsetzungsvermögen, seine genialen Momente.

Ungarns Coach Rossi schickt zunächst folgende elf Spieler in Köln gegen die Schweiz auf den Rasen:

Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, A. Nagy, Schäfer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai - Varga

Die Aufstellung der Schweiz:

Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Aebischer, Vargas - Duah

Der frühere Bundesliga-Profi (VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern) verzichtet gegen die Magyaren etwas überraschend auf Xherdan Shaqiri und Zeki Amdouni. Stattdessen erhalten Michel Aebischer und Kwadwo Duah sein Vertrauen. Im Tor erhält - wie angekündigt - Yann Sommer den Vorzug vor dem Dortmunder Gregor Kobel.

Murat Yakin, Coach der Eidgenossen, steht aufgrund der zuletzt schwachen Resultate in seiner Heimat unter Druck. Der Kontrakt des 49-Jährigen läuft aus, eine Verlängerung seines Arbeitspapiers, die ihm vor der EM angeboten wurde, lehnte Yakin ab.

Beide Teams qualifizierten sich direkt für die EM in Deutschland – Ungarn allerdings weitaus souveräner als die Schweiz. Die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi sicherte sich ungeschlagen den Sieg in der Gruppe G vor Serbien. Die "Nati" wurde in der Gruppe I Zweiter hinter Rumänien. Vier Siege, fünf Remis und eine Niederlage schlugen für die Eidgenossen in zehn Partien zu Buche. Keine Bilanz, die den EM-Gruppengegnern Deutschland, Schottland und Ungarn Angst einflössen sollte.

Das bis dato letzte Duell beider Mannschaften datiert vom 7. Oktober 2017. Seinerzeit gewann die Schweiz das WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn in Basel mit 5:2. Granit Xhaka eröffnete seinerzeit im St. Jakob-Park den Torreigen.