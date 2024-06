DFB-Sportdirektor zufrieden Völler: "Haben uns in einen Rausch gespielt" Stand: 15.06.2024 18:42 Uhr

Nach dem deutlichen 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland am Freitag hat sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Samstag (15.6.2024) ob des Starts zufrieden gezeigt und vor allem die starke Anfangsphase der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelobt. "Die ersten 25 Minuten waren überragend. Da haben wir uns in einen Rausch gespielt und auch schnell hochverdient mit 2:0 geführt", sagte Völler im Sportschau-Interview.

Der Sieg sei auch deswegen so wichtig gewesen, da die DFB-Elf bei großen Turnieren zuletzt immer mit einem Rückschlag gestartet war. "Wir haben schon eine gewisse Anspannung gespürt", betonte der Weltmeister von 1990. "Auch aus dem Wissen, dass es in den vergangenen drei Turnieren zum Start eine Niederlage gab. Das war schon im Hinterkopf." Deswegen seien jetzt "alle glücklich", so Völler weiter. "Der Fokus geht aber schon auf das nächste Spiel."

Völler: "Wollen Gruppensieger werden"

Am Mittwoch (18 Uhr) trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Ungarn, da soll der Schwung aus dem Schottland-Spiel mitgenommen werden. "Wir haben gemerkt, dass wir es nicht verlernt haben und dass wir guten Fußball spielen können", erklärte Völler. "Wir können den Sieg aber auch gut einschätzen und wissen, dass wir noch Gegner bekommen, die uns mehr abverlangen werden."

Das erste Zwischenziel sei nach dem furiosen Auftakt in München gegen Schottland aber klar, wie Völler betonte: "Wir wollen in jedem Fall Gruppensieger werden."