Gruppe B Spanien eiskalt - klarer Sieg gegen Kroatien Stand: 15.06.2024 20:14 Uhr

Spanien hat seinen EM-Auftakt in souveräner Manier gemeistert. Gegen Kroatien feierten die Iberer am Samstag in Berlin einen klaren 3:0 (3:0)-Erfolg und setzten damit in Gruppe B ein erstes Ausrufezeichen.

Alvaro Morata (29.), Fabián (32.), Dani Carvajal (45.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse im Berliner Olympiastadion. Dabei waren die Kroaten zu dem Zeitpunkt keinesfalls die schlechtere Mannschaft, die Iberer lediglich eiskalt in ihrer Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang schonten die Spanier weitestgehend ihre Kräfte, Kroatien vergab durch Bruno Petković einen Strafstoß (80.).

Spaniens Yamal schreibt EM-Geschichte

Mit der Startelf-Nominierung von Lamine Yamal sorgte Spaniens Trainer Luis de la Fuente am Samstag (15.06.2024) für Historisches: Das Sturm-Juwel avancierte mit seinen 16 Jahren und 338 Tagen zum jüngsten Spieler, der je bei einer Europameisterschaft debütiert hat. Kroatiens Kapitän Luka Modric, der bereits sein neuntes großes Turnier spielt, könnte mit seinen 38 Jahren vom Alter her Yamals Vater sein.

Doppelschlag durch Alvaro Morata und Fabián

Spanien zog das Spiel meist über die Außen auf, wo sich Yamal und der 21 Jahre alte Nico Williams aber vorerst nicht entscheidend durchsetzen konnten. Die Kroaten ließen sich von den flinken Spaniern nicht aus der Ruhe bringen. Wirkliche Torgefahr entstand auf beiden Seiten fast eine halbe Stunde lang nicht.

Ausgerechnet als sich Kroatien mehr Spielkontrolle erarbeitet hatte, schlugen die Spanier gleich doppelt zu: Fabián schickte Alvaro Morata auf die Reise, der Stürmer von Atletico Madrid lief alleine auf Dominik Livaković zu und schob den Ball an Kroatiens Torwart vorbei (29.). Drei Minuten später machte es der Vorlagengeber dann selbst: Fabián umdribbelte im Strafraum zwei Gegenspieler und erhöhte auf 2:0 (32.).

Kroatien drückt, aber Spanien macht das 3:0

Erst danach zeigten sich auch die Kroaten mal gefährlich vor dem spanischen Tor: Unai Simón parierte gegen Marcelo Brozović, den Nachschuss setzte Lovro Majer ans Außennetz (33.). Kurz vor der Pause kam Ante Budimir nach Vorlage von Josko Gvardiol am langen Pfosten einen Schritt zu spät (41.). Andrej Kramarićs Distanzschuss ging über das Gehäuse (45.).

Genau in diese Drangphase hinein schockten die Iberer ihre Gegner mit dem dritten Treffer: Carvajal lief in bester Mittelstürmer-Manier in eine Flanke von Yamal und spitzelte den Ball zu seinem ersten Länderspieltor und zum 3:0 ins Netz (45.+2).

Kroatiens Gegenwehr erlahmt

Nach Wiederbeginn ließ es Spanien zunächst keinesfalls ruhiger angehen. Livaković verhinderte gegen Yamal den vierten Gegentreffer (52.). Aber auch die Kroaten waren gefährlich: Unai Simon parierte zweimal binnen Sekunden gegen Josip Stanišić und Kramarić (55.).

Mit zunehmender Spieldauer erlosch bei den Kroaten der Glaube daran, die Niederlage etwas erträglicher gestalten zu können. Die Spanier ließen geduldig Ball und Gegner laufen, schonten dabei Kräfte. So plätscherte die Partie lange ereignisarm dem Schlusspfiff entgegen.

Petković verschießt Elfmeter, Nachschuss zählt nicht

Kurz vor dem Ende gab es dann doch noch ein wenig Aufregung: Ein Fehlpass von Unai Simon brachte Rodri in Bedrängnis, der den einschussbereiten Petković zu Fall brachte. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte jedoch an Spaniens Keeper. Zwar legte Ivan Perisic den Abpraller noch einmal quer und Petković schob ein - doch das vermeintliche 1:3 zählte nach Überprüfung durch den VAR nicht, weil Perisic zu früh in den Strafraum gelaufen war (80.).

So blieb es beim ebenso klaren, wie letztlich auch verdienten Sieg der Spanier, die am 20. Juni um 21 Uhr in Gelsenkirchen gegen Italien spielen. Für die Kroaten geht es bereits einen Tag zuvor um 15 Uhr in Hamburg gegen Albanien weiter.