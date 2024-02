Vor heimischem Publikum Elversberg holt drei Punkte gegen Kaiserslautern Stand: 04.02.2024 15:41 Uhr

Endlich ein Sieg: Die SV Elversberg hat zuhause an der Kaiserlinde gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 gewonnen. Ein Handelfmeter brachte die Gastgeber letztlich in Führung.

Schon in der 7. Minute jubelten die Elversberger Fans über einen Kopfball von SVE-Neuzugang Florian Le Joncour – zu früh, wie sich herausstellte, denn die Fahne des Assistenten war oben.

FCK schafft kurz vor der Pause Ausgleich

Und doch dominierten die Gastgeber an der mit 11.150 Zuschauern besuchten Kaiserlinde zunächst das Spiel, auch wenn der FCK kämpfte und über die Partie auch mehr Ballbesitz hatte. Youngster Paul Wanner bekam an der Strafraumgrenze eine Flanke von Maurice Neubauer an den rechten Fuß, zog durch und traf – 1:0 für Elversberg (19.).

Danach taten sich die Roten Teufel zunehmend schwer gegen offensiv spielende Elversberger. Weil Fans aus Protest gegenüber Investoren im Fußball Zitronen aufs Feld warfen, musste die erste Halbzeit unterbrochen werden, weshalb es schon vor der Pause acht Minuten Nachspielzeit gab.

Die wiederum rächte sich aus Elversberger Sicht, denn kurz vor Abpfiff schaffte Kaiserslauterns Ragner Ache aus 24 Metern den 1:1-Ausgleich (45.+7).

Jacobsen verwandelt Elfmeter

Für eine kurze Unterbrechung sorgte Marlon Ritter. Elversbergs Semih Sahin hatte den FCK-Spieler im Strafraum zu Fall gebracht, weil er ihm von hinten auf den Fuß getreten war. Ritter musste kurzzeitig behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

In der 56. Minute dann ein Handelfmeter für Elversberg: Wanner spielte die Kugel in den Lauf von Robin Fellhauer, Kaiserslauterns Verteidiger Almamy Touré kam mit dem Arm dran. Thore Jacobsen durfte dann für die Gastgeber zur 2:1-Führung verwandeln.

Elversberg stabilisiert sich im Mittelfeld

Kaiserslautern versuchte anschließend immer wieder den erneuten Ausgleich, setzte sich im Elversberger Strafraum fest – machte dabei aber zu viele Fehler. Elversberg verteidigte bis zum Schluss souverän und kann sich somit über drei Punkte freuen.

In der Tabelle sortiert sich die SVE damit mit 28 Punkten auf Rang 9 ein. Das nächste Ligaspiel steht am kommenden Samstag um 13:00 Uhr auswärts beim aktuell Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf an.

SV Elversberg trifft im Saar-Pfalz-Derby auf den 1. FC Kaiserslautern Das anstehende Saar-Pfalz-Derby in der Zweiten Liga zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern steht diesmal unter noch mehr Druck als üblich: Beide Teams brauchen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt brauchen.

Einen ausführlichen Bericht zum Spiel sendet das SR Fernsehen in der Nacht zum Montag um 0.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 04.02.2023 berichtet.

