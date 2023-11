Vor 61.000 Zuschauern Elversberg gewinnt 2:1 gegen Schalke 04 Stand: 10.11.2023 20:39 Uhr

Dass die SV Elversberg auch in der 2. Bundesliga keine Angst vor großen Namen hat, hat sie am Freitag wieder eindrucksvoll bewiesen. Vor 61.000 Zuschauern in der Arena auf Schalke hat das Team von Horst Steffen einen 2:1-Sieg errungen.

Das erste Aufeinandertreffen von Schalke 04 und der SV Elversberg begann für die Saarländer nach Maß. Bereits in der 7. Minute konnten die Gäste durch einen cleveren Treffer in Führung gehen.

Manuel Feil fand im Mittelfeld Paul Stock, der von den Schalkern völlig unbehelligt in deren Strafraum spazieren konnte. Dort angekommen visierte er die rechte untere Ecke an und vollendete aus 16 Metern durch die Beine von Marcin Kaminski.

Rochelt erhöht auf 0:2

Und die schwächelnde Abwehr der Schalker rächte sich kurz drauf erneut für die Hausherren. In der 21. Minute konnten die Elversberger nachlegen. Paul Stock bediente nach einer guten Kombination über rechts am linken Sechzehnereck Jannik Rochelt, der das Leder an den rechten Innenpfosten platzierte, von dort sprang der Ball ins Tor.

Schalke fängt sich und findet Anschluss

Im weiteren Verlauf fingen sich die Schalker, konnten sich die ersten Chancen erspielen und wurden in der 35. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt. Thomas Ouwejan brachte eine Ecke von links an den ersten Pfosten, dort war Kenan Karaman relativ unbedrängt und konnte aus sechs Metern unhaltbar rechts unten einköpfen.

Mit diesem Spielstand von 1:2 ging dann die turbulente erste Halbzeit zu Ende.

Schalke erfolglos in zweiter Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drängten die Schalker auf den Ausgleich. Doch blieben sie ohne Erfolg, was teilweise auch dem SVE-Keeper Nicolas Kristof zu verdanken war.

Gegen Ende gab es dann immer weniger große Chancen, zudem gelang es Elversberg immer besser, Standards um den eigenen Strafraum herum zu verhindern. Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 61.000 Zuschauern konnten die Saarländer deshalb ihren nächsten Auswärtssieg feiern.

Durch diesen Sieg rückt die Mannschaft von der Kaiserlinde vorerst auf Rang fünf der Tabelle der 2. Bundesliga vor, weiter geht es am nächsten Wochenende gegen Paderborn.

Über dieses Thema berichten auch die SR-Hörfunknachrichten am 10.11.2023.

