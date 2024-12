Offensivfußball auf beiden Seiten Elversberg dreht Partie gegen 1. FC Nürnberg Stand: 06.12.2024 20:27 Uhr

Nach dem kleinen Rückschlag gegen Spitzenreiter Paderborn vergangene Woche ist die SV Elversberg in die Erfolgsspur zurückkehrt. Nach einem frühen Rückstand haben die Saarländer am Freitagabend das Spiel gegen Nürnberg noch gedreht und übernachten nun auf dem zweiten Tabellenrang.

Thomas Braun

Ein offener Schlagabtausch mit mutigem Offensivfußball nach vorne: So startete die Partie der SV Elversberg gegen den vom deutschen Rekordtorschützen Miroslav Klose trainierten 1. FC Nürnberg. Gleich in der 3. Minute hatte Lukas Pinckert nach einer Ecke die Chance zur Elversberger Führung - sein Kopfball knallte aber nur gegen den Pfosten. Quasi im direkten Gegenzug musste SVE-Schlussmann Kristof in höchster Not gegen Emreli retten.

Frühe Führung für die Gäste aus Nürnberg

In hohem Tempo ging es weiter, das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 14. Minute setzte sich der Nürnberger Tzimas über links durch und bediente in der Mitte Jens Castrop, der nur noch zur 1:0-Führung für die Gäste einschieben müsste.

Danach blieben die Gäste erst einmal am Drücker - kontrollierten das Spiel. Elversberg konnte sich nach und nach aber freispielen und kurz vor der Pause noch den Ausgleich erzielen.

Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel

Auf der linken Außenseite tänzelte sich Hoffenheim-Leihe Muhammed Damar durch und fand dann im Strafraum Tom Zimmerschied, der aus spitzem Winkel mit seinem ersten Saisontreffer die Elversberger zurück ins Spiel brachte.

Nach dem Wiederanpfiff machten die Elversberger dort weiter, wo sie kurz vor der Pause aufgehört hatten: Mit schnellem Offensivfußball nach vorne - immer einen Gedanken und einen Schritt schneller als die Klose-Elf.

Damar bringt SVE in Führung

Die fast schon logische Konsequenz in der 53. Minute: Damar, beim ersten Tor noch der Vorbereiter, verwandelte nun selbst zur 2:1-Führung für die Hausherren. Nürnberg bekam in dieser Phase keinen Zugriff mehr aufs Spiel, stattdessen drängten die Saarländer auf die Entscheidung.

Miroslav Klose versuchte zwar mit mehreren Wechseln neuen Schwung in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen, Elversberg blieb aber die spielbestimmende Mannschaft und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Elversberg nun Tabellenzweiter

Mit dem fünften Heimsieg in dieser Saison schiebt sich Elversberg - zumindest über Nacht - auf den zweiten Tabellenplatz vor und bleibt damit auch an den Aufstiegsplätzen dran. Derzeit ist aber noch alles dicht beisammen: Zwischen dem zweiten und dem achten Tabellenplatz liegen gerade einmal drei Punkte.

Gegen Braunschweig und Schalke vor der Winterpause

Vor Weihnachten ist die SVE noch zwei Mal gefordert. Zunächst geht es am kommenden Sonntag nach Braunschweig und dann kommt am 20. Dezember zum Jahresabschluss der FC Schalke 04 an die Kaiserlinde.

Über dieses Thema berichten die SR info-Nachrichten im Radio am 06.12.2024. Die ersten Bilder zum Spiel sehen Sie in der sportarena 07.12.2024 ab 17.30 Uhr im SR Fernsehen.

