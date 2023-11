Nachfolge für Ricky Easterling Dragana Svitlica neue Trainerin der Saarlouis Royals Stand: 14.11.2023 12:30 Uhr

Nach SR-Informationen wird Dragana Svitlica die neue Cheftrainerin der Saarlouis Royals in der ersten Basketball-Bundesliga der Damen. Erst kürzlich hatte sich der Verein vom bisherigen Head Coach Ricky Easterling getrennt. Auch für den Kader gibt es Neuzugänge.

Ende vergangener Woche hatte das Management den Cheftrainer Ricky Easterling mit sofortiger Wirkung abberufen. Nach SR-Informationen gibt es jetzt eine Kandidatin für die Nachfolge: Neue Cheftrainerin soll Dragana Svitlica werden.

Erfahrungen als Nationalspielerin und Trainerin

Die 35-Jährige stammt aus Bosnien und Herzegowina, spielte dort als Nationalspielerin und in der Ersten Liga und sammelte auch in Spanien und Ungarn Erst-Liga-Einsätze.

Als Trainerin hat sie bereits Erfahrungen in der Ersten Liga in Bosnien gesammelt sowie in der Women's Adreatic League, war Head Coach der weiblichen U18 Nationalmannschaft in Bosnien sowie Assistant Coach der Frauen-Nationalmannschaft in Bosnien.

Neue Spielerinnen im Kader

Auch der Kader kriegt nach SR-Informationen Verstärkung. Die 28-jährige Serbin Sanja Mandic soll als Point Guard ins Team kommen (zuletzt hat sie in der Ersten Liga in Russland gespielt). Außerdem kommt die 32-jährige Serbin Milena Marjanovic als Center neu ins Team (zuletzt hat sie für die erste Liga in Griechenland gespielt). Mit der 24-jährigen Französin Naomi Mbandu bekommt auch die Flügel-Position Verstärkung (zuletzt hat sie für die Erste Liga in Italien gespielt).

Der Saisonauftakt der Saarlouis Royals in der ersten Basketball-Bundesliga der Damen hätte besser laufen können. Nach sechs Liga-Spielen stehen sie derzeit auf Tabellenplatz zwölf. Am Sonntag steht für das Team der Saarlouis Royals das nächste Liga-Spiel gegen Keltern an. Ob die Neuzugänge dabei schon zum Einsatz kommen werden, ist bislang noch unklar.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 14.11.2023 berichtet.

