Mehrere Großereignisse Die Sporthöhepunkte im Saarland und der Welt 2024 Stand: 07.01.2024 11:57 Uhr

Europameisterschaften im Fußball und Handball - beides in Deutschland, dazu die olympischen und paralympischen Spiele in Paris. International hat das Sportjahr viel zu bieten - und im Saarland gibt es gleich mehrere außergewöhnliche Großereignisse im Radsport, Badminton und Tischtennis.

Das besonders sportliche Jahr beginnt schon heute. In Neu-Ulm treffen Deutschlands Tischtennis-Asse beim Pokalfinalturnier aufeinander. Als Mitfavorit reist der 1. FC Saarbrücken zur ersten Titelchance der Saison.

Tischtennis-Finale „dehemm“

Franziska und Co. haben in den kommenden Monaten aber auch noch weitere Titelchancen: in der Bundesliga und vor allem beim Final-Four „dehemm“ in der Champions League.

Am 30. März und 1. April duelliert sich der FCS, der Champions League-Titelverteidiger, dann in der Saarlandhalle mit der europäischen Vereinselite.

Saarlandhalle im Dauereinsatz

Direkt danach muss in der Saarlandhalle schnell umgebaut werden, denn schon ab dem 9. April fliegen in Höchstgeschwindigkeit die gefederten Bälle bei der Europameisterschaft durch die Badminton-Arena. Der deutsche Rekordmeister 1. BC Bischmisheim hat sich erfolgreich um die Austragung beworben.

Erstmals seit 52 Jahren finden die europäischen Titelkämpfe damit wieder in Deutschland statt. Für die BCB-Asse Isabel Lohau und Marvin Seidel geht es dann neben EM-Medaillen auch um wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation.

Nicht nur für diese beiden Saarsportler ist Paris der sportliche Höhepunkt des Jahres.

Olympia im saarländischen Vorort

Schon qualifiziert für die Sommerspiele sind Pauline Schäfer, die ehemalige Weltmeisterin am Stufenbarren, und Tim Hellwig, der Team-Triathlon Europameister. Andere, wie Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Klein, der Olympia-Zweite im Tischtennis-Team, Patrick Franziska, oder etwa die Para-WM-Dritte im Sprint, Nicole Nicoleitzik, haben gute Chancen auf eine Teilnahme.

Die olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis 11. August, die paralympischen vom 28. August bis 8. September statt.

Vorfreude auf die Fußball-EM und Ligarückrunden

König Fußball glänzt im Vorprogramm von Olympia. Bei den Europameisterschaften in Deutschland wird mit dem Merziger Kevin Trapp voraussichtlich auch ein Saarländer im DFB-Kader stehen. Von Mitte Juni bis Mitte Juli rollen in zehn deutschen Stadien, unter anderem auch in Frankfurt, die EM-Bälle.

Bis dahin wollen die besten Saarvereine sich ihre Saisonwünsche schon erfüllt haben. Regionalligist Homburg zum Beispiel will in die 3. Liga aufsteigen, der 1. FC Saarbrücken in die Zweite.

Pokalschreck FCS will weiter erschrecken

Der FCS will zudem nach den großen DFB-Pokalfeiertagen, den Siegen gegen Bayern und Frankfurt, nun auch gegen Mönchengladbach überraschen. Das DFB-Pokal-Viertelfinale steigt im Ludwigspark am 7. Februar um 20.45 Uhr.

Zweitligaaufsteiger SV Elversberg startet am 20. Januar gegen Hannover und mit viel Selbstvertrauen in die Rückrunde. Die SVE überzeugte in der ersten Saisonhälfte mit Siegen unter anderem gegen den Hamburger SV und auf Schalke und will nun möglichst früh den Klassenerhalt einspielen.

Radsport-Höhepunkt mit Ziel in Saarbrücken

Zwischen der Fußballeuropameisterschaft und den olympischen Spielen klettern aber noch die besten Radprofis über die Alpen- und Pyrenäenpässe bei der Tour de France. Erstmals startet die Tour in Italien und erstmals endet sie nicht in Paris, wegen Kollision mit Olympia, sondern in Nizza.

In Saarbrücken endet im August schließlich die Deutschland Tour. Die letzte Etappe des größten deutschen Radrennens führt weitestgehend über saarländische Straßen mit einer Schlussrunde durch Alt-Saarbrücken und der Zielgeraden in der Heuduckstraße.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 03.01.2024 im SR Fernsehen berichtet.

