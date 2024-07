Finale am 25. August in Saarbrücken Deutschlandtour endet vorm Ludwigsplatz Stand: 31.07.2024 17:27 Uhr

Radsportfans im Saarland haben Glück. Schon wieder. Letztes Jahr erst ist die Deutschland Tour ja schon im Saarland gestartet - in Sankt Wendel. Und in diesem Jahr wird das größte deutsche Radrennen hier bei uns enden. Und zwar in der Landeshauptstadt, in Saarbrücken. Los geht's am 21. August in Schwerin, Finale ist am 25. August. Die Ziellinie der Tour ist auch noch an einem für den Radsport historischen Ort.

mit Informationen von Georg Gitzinger/Onlinefassung: Oliver Buchholz

Radsportfans erinnern sich: Auch eine Etappe der Tour de France endete schon mal in Saarbrücken und zwar in der Heuduckstraße in der Nähe der Staatskanzlei. Und dort ist auch die Zielankunft der Deutschlandtour nun geplant. Ob es wie damals eine Sprintankunft wird, muss man noch sehen, denn die Strecke vor der Zielankunft ist sehr hügelig.

Guter Zuschauerplatz: Lerchesflurweg

Die Schlussetappe durch Saarbrücken ist ein sogenannter Stadtkurs, den die Rennsportler dreimal absolvieren müssen. Los geht's die Metzer Straße hoch, die Tour biegt dann in den Lerchesflurweg ein. Dort bietet sich für die Zuschauer ein guter Platz zum Zuschauen. Dann wird die Strecke etwas gefährlicher, wenn sie die Hohe Wacht runter in die Feldmannstraße einbiegt und dann geht's auch schon Richtung Ludwigsplatz auf die Zielgerade.

Auch im Vorfeld des Deutschlandtourfinales am 25. August in Saarbrücken gibt es Rad-Angebote für Groß und Klein: Eine Cyclingtour wird angeboten, Laufradrennen für die kleinsten Radfans und eine Bike-Parade mit Radprofi Jens Vogt für Jugendliche. Eine Woche vor dem Tour-Finale findet auf dem Schlossplatz außerdem das Velo-Swing-Festival statt. Nach der Zielankunft wird ebenfalls auf dem Schlossplatz gefeiert mit viel Musik und Bühnenprogramm.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Wer sich das Spektakel am Finaltag selbst anschauen will, sollte laut Veranstalter mit der Bahn anreisen, Busse und Saarbahn werden durch die Tour auch eingeschränkt sein. Ohnehin muss am 25. August mit großen Verkehrsbehinderungen in Saarbrücken gerechnet werden.

