Radsportevent heute und morgen Deutschland Tour im Saarland: Alles Wichtige auf einen Blick

Deutschland Tour im Saarland: Alles Wichtige auf einen Blick Stand: 23.08.2023

Zwei Tage lang liegt der Nabel des deutschen Radsports im Saarland: Wann werden die Profis wo erwartet? Wie ist der genaue Streckenverlauf? Und welches Rahmenprogramm erwartet Fans und Zuschauer in den Etappenorten? Wir geben den Überblick.

Thomas Braun

Mit einem 2,3 Kilometer langen Prolog durch St. Wendel startet heute Nachmittag die Deutschland Tour 2023. Um 15.48 Uhr rollt der erste Fahrer von der Rampe in der Gymnasialstraße, fährt eine Schleife Richtung Jahnstraße und kehrt dann über die Mommstraße in Richtung Schlossplatz zum Ziel zurück. In kurzen Zeitabständen folgen die restlichen 119 Starter bis kurz vor 18.00 Uhr der letzte Fahrer im Ziel erwartet wird.

Rund um das Rennen gibt es den ganzen Tag ein großes Rahmenprogramm mit Livemusik, Fahrradmesse, Bikeparade für Kinder und Runden drehen auf dem Originalkurs. Das komplette Programm in St. Wendel hat die Stadt auf diesem Flyer zum Download zusammengefasst.

Rennleiter Fabian Wegmann über den Auftakt der Deutschland Tour Der Rennleiter der Deutschland Tour Fabian Wegmann spricht über seine Rolle bei der Tour und erklärt, was Radsportfans dieses Jahr erwarten dürfen.

Ähnlich sieht auch das Programm in Merzig am Donnerstag aus. Gegen 16.10 Uhr werden die Fahrer dort das erste Mal erwartet – gehen aber anschließend noch auf eine Schlussrunde. Doch schon ab 12.00 Uhr gibt es Programm im Zielbereich für Zuschauer und Fans. Den Flyer zum Programm in Merzig gibt es hier zum Download.

Der genaue Streckenverlauf durchs Saarland

Während sich das Rennen am Mittwoch auf St. Wendel beschränkt, geht es auf der Etappe am Donnerstag kreuz und quer durchs nördliche Saarland. Vom Startort St. Wendel führt der Kurs zunächst über Ottweiler nach Neunkirchen, von dort dann über Lautenbach und Osterbrücken entlang der Landesgrenzen wieder in nördliche Richtung.

In Freisen knickt die Route nach Westen ab – es geht über Nohfelden am Bostalsee vorbei zur Sprintwertung in Theley. Nächste größere Wegpunkte sind dann Wadern, Weiskirchen und Losheim – bevor in Waldhölzbach die erste Bergwertung des Tages wartet. Der Anstieg kurz darauf nach Orscholz ist sogar noch ein Stück steiler.

Nur kurzzeitige Sperrungen entlang der Strecke

Und sicherlich werden die Helikopter-Kameras eindrucksvolle Bilder von der Saarschleife liefern. Von dort ist es dann auch nicht mehr weit nach Merzig, wo noch zwei anspruchsvolle Runden über den Ellerberg absolviert werden müssen.

Während in den Etappenorten umfangreichere Sperrungen nötig sind, gibt es entlang der Strecke jeweils nur kurzzeitige Sperrungen und Einschränkungen – Details haben wir hier zusammengefasst.

Welche Sperrungen zur Deutschland Tour nötig sind Damit bei der Deutschland Tour alles reibungslos funktioniert, müssen auch mehrere Straßen in den Etappenorten St. Wendel und Merzig und entlang der Strecke gesperrt werden. Wir zeigen, wo wann mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Am Donnerstag gibt es nach der Zieleinfahrt ab circa 17.30 Uhr in der Merziger Altstadt noch eine After-Tour-Party mit der überregionalen Partyband Studna. Der Fahrertross macht sich unterdessen schon auf den Weg Richtung Kassel, wo am Freitag die zweite Etappe startet.

Deutschland Tour live im Fernsehen

Federführend für die ARD zeigt der SR die Deutschland Tour im Wechsel mit dem ZDF auch im Fernsehen. Den Prolog aus St. Wendel gibt es am Mittwoch zudem ab 16.05 Uhr im SR Fernsehen. Die erste Etappe überträgt Das Erste am Donnerstag ab 16.00 Uhr.

Mehr zur Deutschland Tour im Saarland

Deutschland Tour 2023: Team BikeAid freut sich über Heimspiel Das saarländische Radsport-Team BikeAid darf sich über eine Einladung zur Deutschland Tour 2023 freuen. Der Rennstart im heimischen Saarland lässt die Radfahrer-Herzen höher schlagen.