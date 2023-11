SVE nimmt Fahrt auf Das auswärtsstärkste Team der 2. Bundesliga kommt jetzt aus Elversberg Stand: 13.11.2023 15:28 Uhr

Mit ihrem Sieg auf Schalke hat sich die SV Elversberg nicht nur drei wichtige Punkte gesichert. Sie ist jetzt auch die auswärtsstärkste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Und: Wieder einmal ist ein Spieler der "Elv" in die "Elf des Tages" berufen worden.

Die SV Elversberg ist längst in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen. Das hat sie nicht nur bei ihrem Auswärtsspiel auf Schalke bewiesen, das sie mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Inzwischen hat sich die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen 21 Punkte erkämpft – und ist damit in Schlagdistanz zum Hamburger SV, der mit derzeit 24 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, also einem Aufstiegsplatz, rangiert.

Auswärtsstärkstes Team

Stand jetzt ist die SVE sogar die auswärtsstärkste Mannschaft der 2. Bundesliga: Aus sieben Spielen hat sie vier gewonnen, zwei gingen unentschieden aus, nur eines verloren. Heimspiele scheinen der "Elv" dagegen weniger zu liegen. Hier liegt sie auf dem vorletzten Platz, nur Aufsteiger Osnabrück schneidet derzeit noch schlechter ab. Vor heimischer Kulisse könnte die SVE also noch ein wenig mehr glänzen und an ihre Auswärtsauftritte anknüpfen.

Ein SVE-Spieler hat es zudem bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" vom Fußball-Fachmagazin "Kicker" geschafft: Paul Stock hat sowohl beim Spiel gegen Schalke als auch gegen Braunschweig überzeugen können. Auch Frederik Jäkel, Semih Sahin, Lukas Pinckert und SVE-Keeper Nicolas Kristof sind schon einmal in die "Elf des Tages" einberufen worden.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg holt Sieg gegen Magdeburg Die SV Elversberg ist das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage vom Platz gegangen. Am Sonntag gewann das Team in Magdeburg. Die Partie endete 2:1 für die Gäste.