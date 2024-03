FCS gegen Gladbach Camphauser Straße wegen DFB-Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken voll gesperrt Stand: 11.03.2024 09:05 Uhr

Am Dienstagabend wird das DFB-Pokal-Viertelfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach nachgeholt. Deshalb muss die Camphauser Straße wieder voll gesperrt werden. Durch den für morgen angekündigten Bahnstreik dürfte die Anreise für viele Fans zudem schwieriger werden.

Die Polizei hat mit Blick auf das DFB-Pokal-Viertelfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend um 20.30 Uhr Sperrungen angekündigt. Demnach wird die Camphauser Straße ab 18.00 Uhr bis nach Spielende zwischen dem Ludwigskreisel und der A623 komplett gesperrt.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 12. März, 20.30 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Stream: Live im ZDF im Fernsehen, im Audiostream bei Sportschau.de und in der SR 3 "sportarena extra"-Sondersendung

Konsequente Fantrennung

Die Camphauser Straße sei im Bereich des Gästeeingangs dann auch für Heimfans gesperrt. Sie erreichen das Stadion den Angaben zufolge über die Grülingsstraße bzw. über den Treppenaufgang Am Torhaus. Die Polizei will die Fangruppen beider Mannschaften auf diese Weise getrennt halten. FCS-Fans dürfen deshalb auch nach Spielende nicht zu Fuß über die Camphauser Straße nach Hause laufen.

Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden im Bereich der Straßen An der Saarlandhalle/Camphauser Straße und in Höhe des Eingangs Nord 1 (Victors-Tribüne) in Richtung Ludwigskreisel und Rußhütte polizeiliche Durchlassstellen eingerichtet.

Bahnstreik am Dienstag

Weil es nur wenige Parkplätze im Umfeld des Ludwigsparks gibt, hatten die Stadt Saarbrücken und Polizei eigentlich eine möglichst frühzeitige Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wegen des Bahnstreiks am Dienstag müssen sich Fans nun allerdings auf Einschränkungen einstellen.

Wer also sicherheitshalber mit dem Auto kommen will, kann laut Polizei etwa in der Camphauser Straße, oberhalb der Saarlandhalle, auf dem Gehweg parken. Im Bereich des Rodenhofs dürfen dagegen nur Anwohnerinnen und Anwohner parken.

Fanmarsch durch die Innenstadt

Zu Blockaden könnte es auch durch den angekündigten Fanmarsch der FCS-Anhänger kommen. Demnach wollen diese eigenen Angaben zufolge wieder um 17.15 Uhr vom Saarbrücker Landwehrplatz in Richtung Ludwigsparkstadion aufbrechen. Beim ursprünglichen Austragungstermin waren dafür 2000 Fans zusammengekommen.

Das Viertelfinale hätte eigentlich am 7. Februar ausgetragen werden sollen – wegen Unbespielbarkeit des Rasens ist es aber kurz vor regulärem Anpfiff der Partie abgesagt worden.

