Bis Sommer 2025 Bundesligist Hoffenheim leiht SV Elversberg Mittelfeldspieler Damar Stand: 20.08.2024 13:51 Uhr

Die SV Elversberg begrüßt für die aktuelle Saison ein weiteres neues Gesicht: Muhammed Damar wechselt vom Bundesligisten Hoffenheim zu den Saarländern. Der Leihvertrag soll bis zum Sommer 2025 gelten.

Die SV Elversberg bekommt Verstärkung aus der 1. Liga: Muhammed Damar wechselt auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zum Zweitligisten ins Saarland. Der 20-jährige Mittelfeldspieler soll für ein knappes Jahr bis zum Sommer 2025 im SVE-Trikot auflaufen.

Vielseitige Spielerfahrung aus der Vergangenheit

Damar hat in seiner Jugend bereits beim 1. FC Schöneberg, bei Hertha 03 Zehlendorf und Hertha BSC gespielt. Als U17-Spieler wechselte er dann ins Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre lang in der B- und A-Junioren-Bundesliga im Einsatz war. Seit Sommer 2022 ist er jetzt bei der TSG Hoffenheim aktiv.

Um mehr Spielpraxis zu bekommen, wechselte Damar in der vergangenen Saison auf Leihbasis in die 2. Bundesliga zu Hannover 96. Auch internationale Erfahrung hat der gebürtige Berliner bereits gesammelt: Für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft bestritt er elf Länderspiele und erzielte dabei sieben Tore.

Damar will sich in Elversberg weiterentwickeln

"Muhammed Damar ist ein intelligenter Spieler, verfügt über eine starke Technik und Spielübersicht. Mit seinem Potenzial und seiner Veranlagung hat er die Qualität, sich langfristig auf hohem Niveau durchzusetzen", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.

Damar selbst freut sich ebenfalls auf die bevorstehende Saison: "Bei der SV Elversberg haben in der Vergangenheit schon viele junge Spieler die nächsten Schritte gemacht, das ist auch mein Ziel", sagte er. "Ich freue mich über die Möglichkeit, hier meine Entwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig mit einem sympathischen Team die weitere Saison zu bestreiten. Ich werde alles dafür tun, damit wir zusammen ein positives Jahr erleben werden."

Das nächste Liga-Spiel steht für die Elversberger bereits am kommenden Freitag um 18.30 Uhr gegen den Karlsruher SC an. Wie es im DFB-Pokal weitergeht, wo Elversberg am Sonntag Hildesheim besiegt hatte, entscheidet sich am 1. September. Dann werden die Begegnungen der 2. Runde ausgelost.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 20.08.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg:

Teamcheck: So startet die SV Elversberg in die neue Saison Schon bald geht es los: Am 3. August startet die SV Elversberg in ihre zweite Zweitliga-Saison. Einige wichtige Spieler haben den Verein verlassen, einige verheißungsvolle wurden verpflichtet. Der SVE-Teamcheck.

SV Elversberg steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals Nach dem frühen Aus in der letzten Saison hat die SV Elversberg am Sonntag die erste Prüfung im DFB-Pokal bestanden. Gegen den Oberligisten Hildesheim gewann das Team von Trainer Horst Steffen mit 7:0.

SV Elversberg sichert sich einen Punkt gegen Top-Favorit Köln Die SV Elversberg hat sich bei ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison eine turbulente Partie gegen den Bundesliga-Absteiger Köln geliefert. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden.