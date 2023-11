Aus in Viertel- und Halbfinale Badminton Open 2023 in Saarbrücken endete ohne deutsche Gewinner Stand: 06.11.2023 07:22 Uhr

Nach sechs Turniertagen ist am Sonntag in der Saarlandhalle in Saarbrücken das internationale Badmintonturnier Badminton Open zu Ende gegangen. Am Finaltag dominierten die asiatischen Sportlerinnen und Sportler.

mit Informationen von Stefan Hauch

Wie erwartet waren es Spielerinnen und Spieler aus China, Taiwan, Indonesien und Hong Kong, die sich im Finale der diesjährigen Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle gegenüberstanden. Mit einer Ausnahme: Im Endspiel der Damen unterlag die Dänin Line Kjaersfeldt ihrer Gegnerin Beiwen Zhang aus den USA.

Deutsches Herrendoppel im Halbfinale ausgeschieden

Der emotionale Höhepunkt des Turniers aber war das Halbfinale im Herrendoppel am Samstagabend. Das beste deutsche Herrendoppel mit dem Saarländer Marvin Seidel und seinem Partner Mark Lamsfuß traf auf die Olympiasieger aus Taiwan. Die beiden Deutschen verloren – hatten aber ein fantastisches Publikum im Rücken, das Seidel und Lamsfuß noch minutenlang nach Spielende wie Sieger feierte.

Insgesamt wurden in der Saarlandhalle 210.000 Dollar Preisgeld verteilt. Es war die Generalprobe für die Europameisterschaften im kommenden April an gleicher Stelle.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 06.11.2023 berichtet.

