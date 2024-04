Fabian Roth eine Runde weiter Badminton-EM in Saarbrücken mit erstem deutschen Sieg gestartet Stand: 08.04.2024 20:50 Uhr

Erster Erfolg für Deutschland beim Auftakt der Badminton-EM in Saarbrücken: Der 28-jährige Fabian Roth ist nach einem Sieg gegen Luka Wraber im Herreneinzel in die zweite Runde eingezogen. Die nächsten deutschen Profis starten am Dienstag ins Turnier.

mit Informationen von Stefan Hauch

Die Badminton-EM in Saarbrücken ist aus deutscher Sicht erfreulich gestartet. Fabian Roth vom TV Refrath hat sein Auftaktmatch gegen den Österreicher Luka Wraber – der lange für den 1. BC Bischmisheim in der Bundesliga gespielt hat – gewonnen (21:10, 21:16). Damit steht er im Herreneinzel in der zweiten Runde.

Es war ein kräftezehrende Partie, bei der beide zunächst auf gegnerische Fehler warteten und es vermieden, in die Offensive zu gehen. Roth dominierte dann aber die zweite Hälfte des ersten Satzes klar – und entschied ihn letztlich mit 21:10 für sich. Der zweite Satz war nicht ganz so deutlich. Aber auch hier konnte sich Roth schlussendlich durchsetzen und sicherte sich dank eines 21:16 den Zweisatz-Sieg.

Roth kämpft noch um Olympia-Ticket

Roth kämpft noch um seinen Start bei den Olympischen Spielen. Dafür muss er das Viertelfinale erreichen. Mit seinem Sieg am Montag ist der erste Schritt Richtung Olympia gemacht, die Erleichterung entsprechend groß.

"Mir war es einfach wichtig, dass ich mich gut bewege. Gerade wenn ich mich gut bewege, funktionieren die Schläge auch besser", so Roth. Dadurch habe er ein besseres Gefühl bekommen – und nicht mehr so viel über den Kampf um ein Ticket nach Paris nachgedacht. Nächster Gegner des 28-Jährigen ist der Ungar Gergo Pytel.

Efler/Lohau starten am Dienstag ins Turnier

Außer Fabian Roth war am 1. Veranstaltungstag niemand aus Deutschland in der Saarlandhalle aktiv. Am Dienstag starten die nächsten deutschen Profis ins Turnier – unter anderem Linda Efler und Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim. Die EM-Zweiten von 2022 treffen in der ersten Runde um 19.00 Uhr auf die beiden Niederländerinnen Diede Odijk und Iris van Leijsen.

Außerdem sollte auch BCB-Spieler Marvin Seidel mit Mark Lamsfuß (Wipperfeld) im Doppel antreten. Lamsfuß musste aber verletzungsbedingt absagen.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen am 08.04.2024 berichtet.

