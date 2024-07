Ehemaliger Drittliga-Spieler bei 1860 München Abwehrspieler Phillipp Steinhart wechselt zum FC Homburg Stand: 17.07.2024 18:32 Uhr

Der FC Homburg hat sich mit einem weiteren Neuzugang für die kommende Saison verstärkt. Abwehrspieler Phillipp Steinhart kommt aus München zum FCH.

Nach vielen Jahren bei 1860 München lief Phillipp Steinharts Vertrag dort vergangenen Saison aus. Jetzt wechselt der Abwehrspieler zum FC Homburg. Er wird zunächst zwei Jahre lang für die Grün-Weißen auflaufen.

Langjähriger Spieler bei 1860 München

Der 32-Jährige spielte ab 2004 in verschiedenen Jugendmannschaften von 1860 München, 2011 ging es für Steinhart dann in der Profimannschaft der Löwen weiter. Drei Jahre später wechselte der Linksverteidiger in die zweite Mannschaft des FC Bayern München, landete aber 2017 wieder bei seinem Jugendverein. Insgesamt war er 208 Mal in der 3. Liga im Einsatz.

Homburgs Cheftrainer Danny Schwarz freut sich über den Neuzwachs: „Wir wollten uns in der Defensive noch verstärken und haben dabei einen flexiblen Spielertypen gesucht, den wir mit Phillipp nun gefunden haben. Er bringt reichlich Erfahrung mit, ist taktisch variabel einsetzbar und wird unsere spielerische Qualität nochmal erhöhen.“

Steinhart freut sich auf Homburg

Auch Steinhart selbst blickt mit Zuversicht auf seinen kommenden Einsatz für die Homburger Mannschaft: „Der FC 08 Homburg ist sportlich gesehen eine super Herausforderung für mich und ich freue mich riesig auf die neue Saison.“

Er wolle seine Qualität und Erfahrung einbringen, um die Ziele der Mannschaft und des Vereins zu erreichen. Die erste Möglichkeit das wahr zu machen hat der Neuzugang am 26. Juli: beim Regionalliga-Saisonauftakt der Grün-Weißen – auswärts beim Aufsteiger SV Eintracht.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 17.07.2024 berichtet.

