Erster Saisonsieg für die SVE 4:0 - Elversberg demontiert Bundesligaabsteiger Darmstadt Stand: 31.08.2024 15:33 Uhr

Die SV Elversberg hat am Samstag zuhause gegen den SV Darmstadt 98 ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Hausherren zeigten sich vor dem Tor eiskalt und die Gäste häufig überfordert. Am Ende wurde es mit 4:0 deutlich.

Daniel Novickij

Nach der knappen Auswärtsniederlage gegen Karlsruhe vergangene Woche wollte sich die SV Elversberg gegen Bundesligaabsteiger SV Darmstadt 98 am heimischen Stadion an der Kaiserlinde den ersten Zweitliga-Dreier der Saison sichern. Allerdings musste die SVE ohne Frederik Jäkel und Tom Zimmerschied auskommen.

Frühe Führung für Elversberg

Die Elversberger legten gut los. Es dauerte nur knapp fünf Minuten - und dann klingelte es schon im Kasten der Lilien. Manuel Feil konnte auf der rechten Seite ungestört flanken.

Seine Hereingabe fand am zweiten Pfosten Luca Schnellbacher, der per Kopf wuchtig ins Darmstädter Tor traf und somit die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte.

Darmstadt erhöht Druck, doch die SVE trifft

Die Hessen suchten direkt nach einer Antwort. Drei Minuten nach der Elversberger Führung landete die Kugel im SVE-Strafraum bei Darmstadt-Stürmer Fynn Lakenmacher, der nicht lange fackelte und abschloss. Sein Schuss ging aber nur an das Außennetz.

In der 20. Minute gab es dann die kalte Dusche für die Darmstädter, die zuvor etwas besser in die Partie gefunden hatten - auch wenn die Elversberger in diesem Spiel insgesamt weiterhin den Ton angaben. Fisnik Asllani feuerte in der Nähe des gegnerischen Strafraums einen Distanzschuss ab, der im linken Winkel einschlug - 2:0 für die SV Elversberg. Danach spielten fast nur die Saarländer. Bei Darmstadt klappte in der ersten Hälfte kaum etwas.

Kurz vor der Pause fiel sogar fast das 3:0 für die Hausherren. Schnellbacher fand nach einem schnellen Antritt Muhammed Damar, der plötzlich frei vor Darmstadts Torwart Marcel Schuhen auftauchte, aber den Ball rechts neben das Tor setzte.

Elversberg macht das 3:0

Gästetrainer Torsten Lieberknecht reagierte auf die schwache Halbzeit seiner Mannschaft und wechselte nach der Pause mit Sergio Lopez, Luca Marseiler und Guille Bueno für Matthias Bader, Andreas Müller sowie Fabian Nürnberger direkt drei frische Kräfte ein - und es war der eingewechselte Lopez, der Darmstadt fast wieder in die Spur brachte.

Sein Freistoß in der 56. Minute flog schon in Richtung Winkel, doch SVE-Keeper Nicolas Kristof konnte sich auszeichnen und den Ball parieren. Wenige Minuten danach war es wiederum ein Konter, der die Darmstädter auf dem falschen Fuß erwischte. Asllani dribbelte sich im gegnerischen Strafraum durch die Abwehr der Hessen und erzielte das 3:0 für die Gastgeber.

Lange Verletzungspause: Le Joncour muss ins Krankenhaus

In der 64. Minute überschattete eine schwere Verletzung die bislang erfolgreiche Partie der Elversberger. Der SVE-Innenverteidiger Florian Le Joncour verletzte sich bei einem Kopfball so schwer, dass der Krankenwagen auf den Rasen fahren musste.

Knapp 20 Minuten wurde die Partie im Stadion an der Kaiserlinde unterbrochen, damit Le Joncour behandelt werden konnte.

4:0 - und dann fast das 5:0 für Elversberg

Die Darmstädter nutzten die Verletzungsunterbrechung und kamen mit neuem Schwung in die Partie - doch Kristof vereitelte eine Doppelchance der Hessen. Der vierte Offizielle zeigte in der Zwischenzeit 25 Minuten Nachspielzeit an.

Danach erneut das gleiche Muster: Darmstadt probierte es und Elversberg traf. Dieses Mal war Filimon Gerezgiher zur Stelle - 4:0 für Elversberg. Elias Baum erhöhte fast per Kopfball sogar auf 5:0, doch es war Abseits. Am Ende blieb es beim 4:0.

Elversberg fährt zu Greuther Fürth

Nun heißt es für die Elversberger erstmal durchschnaufen und neue Energie tanken. Denn kommende Woche ist Länderspielpause. Der Ligabetrieb ruht.

Am 15. September geht es dann für die SVE bei der Spielvereinigung Greuther Fürth weiter. Das "Kleeblatt" hat sich mit acht Punkten nach vier Spieltagen an die oberen Tabellenplätze gespielt und dürfte damit als Favorit in die Partie gegen Elversberg gehen.

Ein ausführlicher Spielbericht zur Partie zwischen der SV Elversberg und SV Darmstadt 98 wird morgen ab 22.20 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen gezeigt.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 31.08.2024.

