Sieg in der 3. Liga 1. FC Saarbrücken zerlegt Hannover 96 II mit 3:1 Stand: 22.09.2024 15:33 Uhr

Auswärtserfolg für den FCS: Klar und ungefährdet hat das Team um Coach Ziehl am Sonntag in Hannover mit 3:1 gewonnen. Zwei der Tore besorgte Brünker, das dritte Neudecker.

Nach den Diskussionen um FCS-Trainer Rüdiger Ziehl dürfte das zumindest vorerst wie ein Befreiungsschlag wirken: Der 1. FC Saarbrücken hat auswärts beim Tabellenvorletzten, der zweiten Mannschaft von Hannover 96, klar mit 3:1 gewonnen.

Zweimal Brünker

Die Saarländer waren von Beginn an die bessere Mannschaft. Schon in der fünften Minute brachte Kai Brünker den FCS vom linken Pfosten aus kurzer Distanz in Führung. Auch danach kontrollierten die Saarbrücker die Partie im Niedersachsenstadion, der Heimat von Hannover 96.

Eine halbe Stunde später besorgte Brünker nach sauberem Vorspiel auch das zweite Tor (37.). Von der zweiten Mannschaft von Hannover 96 war wenig zu sehen, mehr als halbe Chancen gab es nicht. Den Gastgebern fehlte vor allem die Präzision im Passspiel.

Ehrentreffer kurz vor Schluss

Den Deckel drauf aus Saarbrücker Sicht machte Richard Neudecker in der 67. Minute mit dem 3:0 vom Elfmeterpunkt, nachdem dort ein Pass von Kasim Rabihic gelandet war.

Einziges Lebenszeichen von Hannover war ein Ehrentreffer in der 93. Minute. Nachdem der FCS eine hohe Hereingabe nicht klären konnte, kam Tom Sanne für die Gastgeber aus 16 Metern zum Abschluss.

