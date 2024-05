Von Eintracht Braunschweig 1. FC Saarbrücken verpflichtet Zweitligaspieler Maurice Multhaup Stand: 15.05.2024 11:20 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat in dieser Woche bereits den zweiten Neuzugang verkündet. Zum einen wird Maurice Multhaup vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig an die Saar wechseln. Zum anderen kommt Philip Fahrner vom SC Freiburg II. Was der Drittligist mit ihnen vorhat.

Der 1. FC Saarbrücken hat den Zweitligaspieler Maurice Multhaup verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison von Eintracht Braunschweig zu den Blau-Schwarzen. Nach Vereinsangaben soll er die Sturmreihe verstärken.

"Mit Maurice werden wir mehr Möglichkeiten und vor allem mehr Flexibilität in der Offensive bekommen. Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden, besitzt ein sehr gutes Tempo und ist im direkten Eins gegen Eins sehr effektiv", sagt Sportdirektor Jürgen Luginger.

103 Einsätze in 2. Bundesliga

Multhaup kommt auf 103 Einsätze für den 1. FC Heidenheim, den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Der 27-jährige gebürtige Bottroper spielte darüber hinaus 17 Mal für Jugendnationalmannschaften des DFB.

"Entscheidend für meinen Wechsel waren die guten Gespräche mit Rüdiger Ziehl und Jürgen Luginger, die sich sehr um mich bemüht haben und mich vom spannenden Zukunfts-Projekt beim 1. FC Saarbrücken überzeugen konnten", so Multhaup.

Vertragsinhalte und eine mögliche Ablösesumme wurden vom Verein nicht kommuniziert.

Auch Philip Fahrner wechselt zum FCS

Bereits am Montag hat der FCS einen Neuzugang verkündet. Demnach wechselt der 21-jährige Defensivspieler Philip Fahrner vom SC Freiburg II ablösefrei an die Saar und soll dort insbesondere die Außenbahn verstärken. In der 3. Liga kam er bisher 27 Mal zum Einsatz.

Mit Phillip Menzel wird zudem ein neuer Stammkeeper zwischen den Pfosten der Blau-Schwarzen stehen. Seit Dienstag ist auch klar, dass der Ersatztorhüter Tim Paterok beim FCS bleibt – sein auslaufender Vertrag ist verlängert worden. Die bisherige Nummer Eins im Tor, Tim Schreiber, wechselt zum Liga-Konkurrenten SG Dynamo Dresden.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 15.05.2024 berichtet.

